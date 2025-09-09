鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-09 16:45

本田中國上周五 (5 日) 宣布今年 8 月在中國市場的銷售數據，引發業界廣泛關注，當月本田在中國市場的終端汽車銷量為 5 萬 3339 輛，年減率 6.36%。儘管這一降幅相比 7 月有所縮小，但本田在中國銷量連 8 月呈年減表現，顯示出本田在中國市場的挑戰仍在持續加劇。

今年銷量連8黑！本田中國市場節節敗退 專家：電動化困局難解（圖：Shutterstock）

近年來，面對中國新能源車市場的快速崛起，本田並非毫無動作。為順應電動化趨勢，本田陸續推出了 e:HEV、e:NP 等電動化車型，試圖在新能源賽道上佔有一席之地。

然而，市場反應卻不盡人意，這些車款未能如預期般引發消費熱潮，未能有效扭轉其在中國銷量下滑的頹勢。

相較之下，其他日系品牌在電動車領域已開始嶄露頭角。公開數據顯示，日產 N7 銷售已突破萬輛大關，廣汽豐田 bZ3X 的銷量也達到 7324 輛。

上述成績顯示，日系品牌並非缺乏打造優質電動車的能力，而是在電動轉型的速度和力度上，未能跟上中國市場的快速變化節奏。對於曾經在中國車市風光無限的本田來說，這無疑是一個值得深刻反思的問題。

中國曾長期是本田全球最大的單一市場，但如今這一地位已被美國、日本等市場超越。這項變化背後，有著多方面的原因。一方面，中國燃油車市場受到新能源汽車的強烈衝擊，本田的燃油車業務也不可避免地受到影響，銷量難以維持以往的強勢表現。

另一方面，本田在新能源汽車車型方面的佈局和發展仍處於蓄力階段，在中國這個全球競爭最為激烈的新能源汽車市場，本田的電動化產品的推進速度相對落後，這不僅是本田面臨的難題，也是許多跨國汽車品牌共同面臨的挑戰。

面對當前的困境，本田顯然已經意識到變革的緊迫性，並且正在積極尋求突破。

在產品層面，本田打算透過更新現有車型或推出全新車型來重拾市場競爭力，像是新款本田 CR-V 的實車內裝間諜照已在網路曝光，作為中期改款車型，換裝了全新設計的懸浮式中控屏，螢幕佔比進一步擴大，展現出對用戶需求和市場趨勢的回應。

此外，本田還打算充分利用自身在混動技術領域的優勢，如廣受認可的 E-CVT 混動技術來打造具競爭力的插電混動汽車，以此作為電動化轉型的重要過渡和補充。

同時，為優化產能佈局，推動電動轉型進程，本田已經有關閉部分在中國工廠的計畫，轉而投建東風本田新能源工廠、廣汽本田新能源生產線等項目。