全球第四大車廠將分拆？Stellantis前執行長新書中臆測將一分為三 唐唯實有沒有說假話？
鉅亨網編譯陳韋廷
全球第四大車廠 Stellantis(STLA-US) 的命運正陷入前所未有的不確定性，前執行長唐唯實近日在新書《風暴中的飛行員》中拋出「集團也許面臨分割」的猜測，此話猶如一顆石子投入汽車業的水面，激起層層漣漪。
儘管唐唯實言論真實性待考，但 Stellantis 當下的業績下滑、戰略搖擺與市場困境，已將其推至轉型的關鍵節點。
數據顯示，今年上半年，Stellantis 營收 743 億歐元，年減 13%，淨虧損 23 億歐元，不如去年同期獲利 56 億歐元，上半年全球銷量 269 萬輛，年減 8%，多個品牌被傳「待售」。
唐唯實的「拆分論」並非空穴來風，他曾擔憂法、義、美三方利益失衡，尤其警惕中國製造商收購歐洲業務或美國部門重掌克萊斯勒、吉普等品牌。
分拆猜測的背後是 Stellantis 在電動化浪潮中的步履蹣跚。唐唯實任內曾以「平衡術」著稱，推動 PSA 集團轉虧為盈，收購歐寶、沃克斯豪爾並促成與 FCA 合併，打造出利潤率頂尖的品牌矩陣。
但離任後，唐唯實留下的「三方平衡」逐漸傾斜，新任執行長上台後戰略重心明顯向美國市場傾斜，打算未來數周追加 50 億美元投資，加上此前已指定的 100 億美元，總計 150 億美元將注入美國工廠，用於重啟生產線、招聘員工及研發新車型，重點提振吉普品牌，甚至考慮道奇 V8 肌肉車或克萊斯勒品牌新增投資。此舉既為爭取川普政府支持，也試圖緩解關稅壓力，第三季美國市場交付量已因此回升，短暫提振市場信心。
但歐洲市場卻頻現頹勢。Stellantis 新執行長正削減部分歐洲投資，包括退出與米其林、佛吉亞的氫能源合資項目，並考慮出售汽車共享業務 Free2move。愛快羅密歐 Tonale SUV、菲亞特熊貓等車型需求低迷，導致歐洲 8 家工廠暫時停產，去年公佈的義大利生產計劃如今遙遙無期，歐洲工會對產能過剩的擔憂持續發酵。
值得注意的是，Stellantis 對中國市場的態度正發生微妙轉變。唐唯實時代，集團與中國漸行漸遠，如今新管理層卻頻頻釋放合作信號，董事長、執行長先後訪華，標緻、雪鐵龍全球執行長也緊急考察武漢、神龍汽車，加速電動轉型。
近期也有傳聞指出，Stellantis 可能跟東風集團深化合作，基於嵐圖、猛士平台聯合開發 Jeep 硬派越野電動車型，採用「合資 2.0」模式；法方主導設計與底盤，中方負責三電、智能座艙等核心技術，目標 2027 年第一季推出首款新車，開發週期壓縮至 18 個月，開發速度對中國勢力。
東風集團周二 (28 日) 人事調整更釋放正面訊號，原戰略規劃部副部長呂海濤重返神龍汽車任總經理，保留與 Stellantis 的溝通職責，主要負責日常經營與深化合作，意圖補上電動化、智慧化弱點。
業界人士分析，若 Jeep 與東風合作落地，法系車可藉中國供應鏈在硬派越野電動化賽道搶佔先機，而呂海濤的回歸也許代表 Stellantis 在華「二次創業」的啟動。
從歐洲工廠的產能閒置，到與東風的試探性握手，Stellantis 的每一步都牽動全球汽車市場神經，而業績下滑、分拆傳聞與策略搖擺，折射出 Stellantis 在電動轉型中的掙扎，而與中國車廠的合作試探，則為破局埋下關鍵伏筆。未來，Stellantis 會在分割中重獲新生，還是淪為全球化博弈的資本棋子，答案或許正握在中國市場的合作手中。
