福斯押注AI技術 2030年前投資上看10億歐元

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電


根據外媒周二 (9 日) 報導，德國汽車巨擘福斯將在 2030 年前投資最高 10 億歐元 (約 11.8 億美元) 擴展 AI 能力，期望透過 AI 技術加速車輛推出與創新，並提升營運效率。

cover image of news article
福斯計劃在2030年前最高投資10億歐元發展AI。(圖:Reuters/TPG)

「AI 是我們提升速度、品質和競爭力的關鍵——涵蓋從車輛開發到生產的整個價值鏈，」福斯集團 IT 管理董事會成員 Hauke Stars 說。


面臨市場挑戰加速轉型

福斯目前在中國和德國兩大主要市場都遭遇困境，銷售表現不佳迫使公司重新調整策略，開發新車型因應市場變化。同時，德國廠區正進行大規模裁員和成本削減措施。

為了搶攻平價電動車市場，福斯也發表了 ID.CROSS 概念車，這款小型電動 SUV 展現該公司降低電動車售價的企圖心。

福斯表示，透過在整個汽車事業整合 AI 技術，預計到 2035 年可節省最多 40 億歐元成本。這家車廠目前在集團內使用超過 1,200 個 AI 應用程式，另有數百個正在開發或即將實施。

福斯與合作夥伴達梭系統 (Dassault Systemes) 正在建置 AI 驅動的工程應用程式，這將為所有集團旗下的品牌提供全球適用的虛擬測試和零件模擬平台。結合其他計畫，這項合作目標是將車輛開發時程縮短至 36 個月或更短，比現在快至少 25%——約 12 個月。

全面導入製造與安全應用

福斯也將 AI 技術導入製造流程，優化車輛組裝和材料使用效率，同時強化網路安全和員工培訓。

該公司計劃大幅擴展雲端基礎設施，提升資料處理能力和資安防護。福斯也正研發工業 AI 模型，希望進一步改善物流和生產流程效率。

此外，福斯也強調，歐洲各政府的政策支持對全球 AI 競賽至關重要，這包括創新友善的法規和針對性獎勵措施，如資助計畫來強化大學和研究機構的新創公司，並加速科學知識轉化為商業應用。

福斯AI投資車輛開發德國汽車成本節省製造創新數位轉型AI

