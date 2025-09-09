鉅亨網新聞中心 2025-09-09 13:33

‌



義大利傳奇時尚設計師、亞曼尼集團（Armani Group）創辦人喬治 · 亞曼尼去世，享耆壽 91 歲。他為自己的時尚帝國的未來留下了精心規劃的藍圖。

亞曼尼完美謝幕！多年制定接班計劃 不讓時尚帝國「走偏」。(圖:shutterstock)

與許多家族經營的奢侈品牌不同，亞曼尼沒有子嗣，因此多年來他一直致力於制定完善的接班計劃。

‌



根據公司及媒體報導，亞曼尼集團的控制權將由 6 位精心挑選的接班人共同掌握：他的妹妹羅薩娜、兩位外甥女、一位外甥、長期合作夥伴潘塔萊奧 · 德洛爾科，以及一家慈善基金會。

所有接班人目前均在公司董事會任職，並將依據亞瑪尼在 2016 年制定的公司章程獲得股份。

阿瑪尼的公司章程遠不止財務安排。他明確要求，品牌必須始終堅持「簡約、現代、優雅而低調的風格，注重細節與舒適性」。接班文件還詳細說明了未來女裝和男裝創意總監的任命流程，以確保品牌的創意方向始終忠實於他的願景。

阿瑪尼的計畫中也包括具體的財務安排。例如，上市或併購等重大舉措，在他去世 5 年後方可進行，以確保公司在過渡期保持穩定。亞曼尼集團仍為私人持有企業，預計年營收超過 26.8 億美元；若未來上市，其潛在未來估值可能超過 58 億美元。

由家族成員與值得信賴的合作夥伴共同組成的新領導團隊承諾，將延續亞曼尼的價值觀，並維持品牌的獨立性與高水準。阿瑪尼設立的慈善基金會也將發揮作用，引導公司未來的部分利潤投入公益事業。