鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-09 09:45

‌



近期，美股在一輪快速反彈之後步入了波動調整期，科技股尤其是 AI 相關主題能否延續強勁表現，成為當下投資者最為關注的焦點。

AI過熱隱憂再現！高盛警告資本支出放緩將衝擊美股 小摩卻看好明年還會再增20%（圖：Shutterstock）

過去兩周，華爾街瀰漫著對 AI 資本支出成長的擔憂情緒，這已是繼今年首季「DeepSeek 衝擊」之後的另一個市場擾動因素。

‌



市場擔憂主要集中在幾個方面：AI 部署的投報率尚不明確，企業持續為 AI 資本開支持續投入資金的能力存疑，輝達和超微對中國的 GPU 出貨量短期內難有增長，讓投資人對 AI 股票的態度趨於謹慎，從發布財報後的灰達股價走勢疲軟便可見一般。

儘管如此，多位華爾街資管公司的基金經理人仍對 AI 主題保持樂觀。今年首季「DeepSeek 衝擊」曾重創美國科技巨頭，如今這種程度的擔憂雖未再現，但市場開始關注部分 AI 概念股漲幅已超越短期獲利成長軌跡。

高盛最新 AI 主題報告指出，超大規模企業的 AI 資本支出一直超出市場預期，但若資本支出成長放緩，將對相關股票估值構成風險，今年第三季和第四季的財報季將成為關鍵考驗。

事實上，AI 相關股票表現亮眼，去年上漲 32% 後，今年來又額外上漲 17%。市場日益關注美股價格是否反映了過於樂觀的預期。

科技巨頭股票對美股指數影響巨大，「科技七巨頭」在標普 500 指數總市值中佔比約 34%，貢獻約 25% 的獲利，且獲利成長遠高於指數整體。

市場擔憂 AI 資本開支成長見頂，高盛美股策略師指出，極端情況下若資本開支和長期增長預期大幅回調，標普恐下跌 15%-20%，但這種情況發生可能性不大，且判斷拐點時機困難。

摩根大通則認為，目前 AI 投資交易未過熱，幾大關鍵需求仍在成長，中國資本開支成長也尚未真正啟動，AI 資本開支明年料將至少成長約 20%，2027 年進一步擴張。

投資人擔憂加劇也跟「輝達們」近期股價停滯有關，像是輝達財報雖超出預期，但部分指標未達超高預期，股價盤後下跌。