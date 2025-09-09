中國機器人公司宇樹科技即將IPO！估值達500億人民幣
鉅亨網編譯莊閔棻
中國最新且最受矚目的機器人新創公司之一宇樹科技（Unitree Robotics），正積極推動首次公開募股（IPO），公司估值可能高達 500 億元人民幣（約 70 億美元）。
根據《路透》報導，宇樹科技近期在社群平台 X 上宣布，正全力準備 IPO，預計於今年第四季提交上市申請文件。若成功，這將是中國近年規模最大的科技企業上市之一。
知情人士指出，根據企業登記資料，宇樹科技已有超過 30 位投資者，並計劃在上海科創板進行上市。
今年 6 月的一輪融資中，宇樹科技吸引了包括阿里巴巴 (09988-HK) 、騰訊控股 (00700-HK) 以及汽車製造商吉利控股集團的投資者。
宇樹科技的 IPO 將考驗投資人對人形機器人的興趣。中國擁有多元且高度自給的製造供應鏈，使其在全球前沿機器人產業中具備領先優勢。
知情人士表示，若宇樹科技成功達成 500 億元人民幣的 IPO 目標估值，將較 7 月最後一輪融資的 120 億元估值大幅躍升，且公司目前已經實現盈利。
消息來源指出，擁有「獨角獸」地位的宇樹科技，是中國機器人產業的領導者，具備巨大成長潛力，其上市地點也以高交易倍數聞名。
成立於 2016 年的宇樹科技，在產量與銷售方面均領先業界，成為中國大學進行機器人研究的首選，也常見於娛樂和體育活動中。
創辦人王興興在 6 月融資後表示，宇樹科技的年營收已突破 10 億元人民幣。公司自 7 月起已啟動 IPO 輔導程序，由中信證券 (600030-CN) 擔任輔導機構。
宇樹科技因去年發布展示機器人「類人」能力的影片而爆紅，影片中機器人能行走、攀爬並搬運物品，引起全球矚目。
王興興更與人工智慧新創 DeepSeek 一同受邀，今年 2 月參加與國家主席習近平的會面，被外界視為中國科技政策轉向的象徵。
延伸閱讀
- 蘋果iPhone 17 Air與iPhone 17 Pro Max傳聞曝光！SIM卡、厚度與續航細節揭秘
- 傳宇樹科技瞄準科創板掛牌 估值高達人民幣500億元
- 那斯達克擬推「強監管2.0」 中企可能轉向「A+H+N」、SPAC與私募融資
- 寧德時代推出歐洲專用電動車電池！續航超強、性能衰減極低
下一篇