鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-09 09:08

‌



中國最新且最受矚目的機器人新創公司之一宇樹科技（Unitree Robotics），正積極推動首次公開募股（IPO），公司估值可能高達 500 億元人民幣（約 70 億美元）。

中國機器人公司宇樹科技即將IPO！估值達500億人民幣。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，宇樹科技近期在社群平台 X 上宣布，正全力準備 IPO，預計於今年第四季提交上市申請文件。若成功，這將是中國近年規模最大的科技企業上市之一。

‌



知情人士指出，根據企業登記資料，宇樹科技已有超過 30 位投資者，並計劃在上海科創板進行上市。

宇樹科技的 IPO 將考驗投資人對人形機器人的興趣。中國擁有多元且高度自給的製造供應鏈，使其在全球前沿機器人產業中具備領先優勢。

知情人士表示，若宇樹科技成功達成 500 億元人民幣的 IPO 目標估值，將較 7 月最後一輪融資的 120 億元估值大幅躍升，且公司目前已經實現盈利。

消息來源指出，擁有「獨角獸」地位的宇樹科技，是中國機器人產業的領導者，具備巨大成長潛力，其上市地點也以高交易倍數聞名。

成立於 2016 年的宇樹科技，在產量與銷售方面均領先業界，成為中國大學進行機器人研究的首選，也常見於娛樂和體育活動中。

創辦人王興興在 6 月融資後表示，宇樹科技的年營收已突破 10 億元人民幣。公司自 7 月起已啟動 IPO 輔導程序，由中信證券 (600030-CN) 擔任輔導機構。

宇樹科技因去年發布展示機器人「類人」能力的影片而爆紅，影片中機器人能行走、攀爬並搬運物品，引起全球矚目。