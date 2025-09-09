鉅亨網編輯林羿君 2025-09-09 15:13

美國購屋成本越來越高。根據房地產公司 Zillow 的最新數據，自 2020 年以來，美國房地產市場總價值已飆升 57%，達到創新高的 55 兆美元。意味著短短五年內，美國房市價值增加了 20 兆美元。

房貸高漲仍越買越貴！美國房市價值5年飆升20兆美元。(圖:shutterstock)

調查結果顯示，儘管房貸利率高漲，讓許多潛在買家卻步，賣家也紛紛降價求售，但市場價值依舊持續攀升。

市場區域性差異顯著

然而，這波漲勢並非平均分佈。2025 年，紐約州房市價值以增加 2,160 億美元居冠，紐澤西州、伊利諾州和賓州緊隨其後。

Zillow 高級經濟學家 Orphe Divounguy 指出，東北部地區的房市需求持續大於供給，紐約的待售房屋數量僅剩疫情前的一半，這也是該地區房價大幅上漲的主因。

反觀，過去因疫情而蓬勃發展的佛羅里達州、加州和德州，2025 年房市價值則損失了數十億美元。這些地區曾因陽光和較寬鬆的防疫政策吸引大量買家，但如今需求已明顯降溫。當地房產經紀人表示，待售房屋數量正在增加，賣家不得不降價或提供優惠以吸引不願支付高價的買家。

保險與新屋建設的雙重影響

南佛羅里達州的房產經紀人 Sharon Ross 表示，房市進入下跌週期，除了保險費率和房產稅暴增，氣候變遷導致的自然災害風險也讓這些地區的保險成本急劇上升，甚至有買家因此取消交易。

根據金融服務公司 Intercontinental Exchange 上個月的報告，佛羅里達州有 85% 的縣房價較一年前下跌，加州、德州、科羅拉多州和亞利桑那州的房價也從疫情後的高點下跌超過 3%。

儘管如此，新屋建設仍在一定程度上支撐著「陽光地帶」（Sun Belt）的房市價值。

在德州，自 2020 年以來超過五分之一的房市價值增長來自新建房屋，此比例僅次於猶他州。佛羅里達州的新屋建設對房市價值的貢獻在全美排名第四。