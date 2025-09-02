鉅亨網編輯林羿君 2025-09-02 10:21

美國財政部長貝森特表示，川普政府可能會在今秋宣布全國住房緊急狀態，以應對房價上漲和供應減少的問題，白宮希望針對期中選舉的選民強調這類核心議題。

房市壓力升溫 川普擬宣布全國住房緊急狀態。(圖:shutterstock)

貝森特在接受《華盛頓觀察家報》訪問時表示：「我們正視著釐清我們能做什麼，而且我們不想介入州、郡與市政府的職權範圍。我們可能會在秋季宣布全國住房緊急狀態。」

他指出，房屋可負擔性將成為共和黨 2026 年中期選舉政綱的關鍵支柱。雖未具體說明川普總統可能採取的措施，但他暗示政府官員正在直接研議如何統一地方的建築與分區規範，並降低過戶的費用。

川普曾多次利用緊急狀態聲明規避國會立法程序，其中一些行動已經在聯邦法院遭遇阻力，尤其是他引用緊急法來啟動關稅政策的做法。

川普今年對聯準會進行無情的攻擊，他認為高利率增加了政府的融資成本，並損害房地產市場。

先前，新冠疫情加劇了住房市場的財務差距，不僅推高租金，也讓想要購屋者與首次購屋者面臨更高的貸款利率。

住房負擔能力在 2024 年美國總統大選期間，是當時總統競選人、時任副總統賀錦麗的重要選戰議題，她當時承諾為建造首購族住房的開發商提供稅收抵免，並為特定購房者提供 2.5 萬美元首付補助。

川普在競選期間也就此議題發聲，提出開放聯邦土地用於住房開發，並透過消除監管障礙來改善住房可負擔性。

貝森特表示，川普可能對住宅建築材料實施關稅豁免，此舉可望為住宅建築商帶來喘息空間。