法總理白胡在信任投票中敗陣 馬克宏在歐洲的影響力恐下滑

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-09 05:15

綜合外媒周一 (8 日) 報導，法國國會在信任投票案中推翻政府，總理白胡 (François Bayrou) 上任僅九個月即面臨下台，預計周二遞交辭呈。這是一年多來，法國第三次政府更迭，這場政治危機源於削減國債的預算爭議，馬克宏將尋找兩年內第五位總理。

馬克宏將尋找兩年內第五位總理。(圖:Shutterstock)

這場政治危機正在削弱歐元區第二大經濟體，法國總統府表示將在未來幾天內任命新總理。

白胡在敗選前向議員們表示：「你們有推翻政府的權力，但沒有抹除現實的能力。法國正『淹沒在債務浪潮中』，現實將持續無情。」

財政危機拖累股市

政治動盪已反映在金融市場表現上。自馬克宏 2024 年中宣布解散國會、提前選舉以來，法國 CAC 40 指數下跌 3.3%，包含 LVMH、空中巴士和萊雅等指標股，相較之下歐洲 Stoxx 600 指數上漲 5.4%，德國 DAX 指數更勁升 25%。

白胡召集信任投票，試圖爭取國會支持其降低赤字的策略。

法國赤字幾乎是歐盟 3% 上限的兩倍，債務相當於 GDP 的 114%，債務利息支出超過西班牙。但反對黨對其明年預算中 440 億歐元的節約計畫興趣缺缺，特別是 2027 年馬克宏繼任者選舉在即的情境下。

極左翼法國不屈服黨領袖梅蘭雄在 X 平台表示：「馬克宏現在站在面對人民的前線，他也必須下台。」

尋找接班人挑戰重重

馬克宏可能從中間派執政團體或保守派陣營提名下任總理，但這意味著延續未能建立穩定聯盟的策略。他也可能轉向左翼提名溫和社會主義者，或選擇技術官僚。

不過，無論哪種情況都不太可能讓新政府獲得國會多數支持。

Edmond de Rothschild 資產管理公司分析師 Michael Nizard 表示：「無論政治危機如何發展，重大財政改革的可能性仍然很低，金融市場似乎已經接受現狀，可能滿足於預算赤字不再進一步惡化的情況。」