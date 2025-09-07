鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-07 12:41

高通 (QCOM-US) 與 BMW 集團攜手推出 Snapdragon Ride Pilot，為兩家歷經三年合作開發的全新自動駕駛 (AD) 系統。除採用高通 Snapdragon Ride 系統單晶片 (SoCs)，也搭載雙方共同開發 Snapdragon Ride 自動駕駛軟體堆疊。目前已導入 BMW iX3 車款中，並預計在明年擴展至逾 100 個國家。

高通攜手BMW 推全新自動駕駛系統。(業者提供)

高通指出，該系統符合最高安全標準，支援從入門級新車安全評鑑 (NCAP) 到 L2 + 高速公路及都市自動輔助導航駕駛 (NOA) 等不同級別的自動駕駛能力。

高通表示，與 BMW 合作的該系統已在全球超過 60 個國家通過驗證，並預計於 2026 年擴展至超過 100 個國家。Snapdragon Ride Pilot 現已提供給全球所有汽車製造商與一級供應商。

Snapdragon Ride Pilot 中 Snapdragon Ride 自動駕駛軟體堆疊的開發，展現了全球協作的成果，來自德國、美國、瑞典、羅馬尼亞及位於捷克的 BMW 自動駕駛測試中心等不同地區的超過 1,400 位專家，在過去三年攜手合作，才得以實現這項技術。

高通汽車、產業、嵌入式物聯網事業群總經理 Nakul Duggal 表示，公司與 BMW 工程團隊合作具真正變革性的意義，打造出一套世界級的系統，現在可將自動駕駛帶來的安全性、舒適性優勢，帶給所有地區與各個車款級別的消費者。

雙方共同開發的 Snapdragon Ride Pilot 是一款以安全為優先的變革性駕駛輔助系統，並為整個產業樹立全新標竿。很興奮能看到這套系統在 BMW iX3 上落地，支持 BMW 對智慧與安全駕駛的願景，高通期待其廣泛採用將推動移動解決方案邁入創新、卓越的全新時代。

BMW 集團駕駛體驗研發資深副總裁 Dr. Mihiar Ayoubi 表示，公司與高通技術公司攜手，共同打造此一突破性的系統，這是公司在 Neue Klasse 車款中實現重大技術躍進的重要貢獻。這次合作使我們開發出最尖端的駕駛輔助系統，並樹立全新標竿。智慧、共生與安全，是 BMW 在 ADAS 領域的核心理念。

Snapdragon Ride 自動駕駛軟體堆疊具備由高通開發的感知堆疊，以及與 BMW 共同開發的駕駛策略引擎。其設計旨在協助汽車製造商與一級供應商基於自有的駕駛策略，或單一統包平台，打造具備彈性、成本效益並能快速上市的可擴展解決方案。

如系統可進行 360 度感知，此系統使用以相機為基礎的視覺堆疊，可支援物件偵測、環景影像、車道識別、交通標誌解讀、停車輔助、駕駛監測以及地圖構建。其感知效能透過使用鳥瞰圖 (BEV) 架構的低階感知，以及從魚眼相機進行資訊擷取的全新方法而獲得強化。相機與雷達之間的低階感知被設計用於減少追蹤延遲、最佳化主動安全情境下的系統效能，以及識別複雜的城市十字路口。為了改善運算效率，該系統採用了硬體與軟體協同設計及網路架構搜尋，管理運算資源與記憶體頻寬。

同時該系統以安全為優先考量，嚴格遵守車輛安全完整性等級 (ASIL) 與功能安全 (FuSa) 標準，，支援符合最新安全法規的要求，包括 NCAP、FMVSS127 和 DCAS。Snapdragon Ride Pilot 亦滿足「預期功能安全」(SOTIF) 要求，並整合網路安全措施，包含多層加密與威脅偵測，以協助防護潛在威脅。

系統也透過先進的情境感知駕駛，藉由基於規則與基於 AI 的模型之間的平衡，實現行為預測與行為規劃，以協助在複雜駕駛情境中實現安全的應對。

資料與模擬工廠是 Snapdragon Ride 的關鍵組成元件，為堆疊的開發與測試提供支援。此工具鏈整合真實世界資料、合成資料生成以及基於 AI 的模擬，建立一套強大且多樣化的駕駛情境，進而增強汽車模型的訓練與測試成果。該工廠的功能使自動駕駛軟體能夠快速開發，以應對複雜的真實世界情境。