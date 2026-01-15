鉅亨網新聞中心 2026-01-15 17:20

高通危險了！三星首奪特斯拉車用5G晶片訂單 「去中去台」策略重塑供應鏈。(圖:shutterstock)

此次合作的開端可追溯至 2023 年 5 月，三星電子董事長李在鎔與特斯拉執行長馬斯克在矽谷三星半導體研究中心的一次關鍵會晤。當時雙方針對自動駕駛人工智慧晶片與汽車通訊組件展開廣泛討論。隨後，三星系統 LSI 事業部於 2024 年初正式啟動研發專案，開發專為汽車極端環境設計的 5G 通訊晶片。

‌



不同於普通智慧型手機晶片，車用等級晶片必須在極端溫差與震動環境下維持穩定運作，且使用壽命需達十年以上。三星憑藉強大的研發實力通過考驗，預計將於今年上半年正式開始供貨。

首批搭載三星 5G 晶片的產品，將優先應用於特斯拉在德州運營的 Robotaxi 自動駕駛計程車隊。對於特斯拉而言，穩定的 5G 連線是實現完全自動駕駛（FSD）目標的基石，儘管車載電腦負責即時決策，但高精地圖下載、無線軟體更新（OTA）以及大量數據回傳，均依賴高速且穩定的通訊網路。

過去特斯拉高度依賴高通提供的連接技術，如今引進三星作為供應商，除技術考量外，更展現了特斯拉重組供應鏈、降低對單一廠商過度依賴的策略布局。

值得注意的是，這項交易背後隱含深遠的地緣政治策略。市場分析師指出，特斯拉近年積極推行「NCNT」（無中國、無台灣）政策，旨在將核心供應鏈移出地緣政治風險較高的地區，轉向美國與韓國等具備先進半導體製造能力的區域。

三星作為全球領先的垂直整合半導體廠商，能同時提供晶片設計與先進製程代工服務，自然成為特斯拉分散風險的首選對象。

對三星電子而言，這次突破具備指標性意義。目前三星已手握特斯拉下一代 AI6 自動駕駛晶片的代工合約，如今再補上 5G 通訊晶片這一塊拼圖，雙方的合作已全面涵蓋人工智慧運算與遠端通訊兩大核心領域。