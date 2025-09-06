普丁呼籲加強太空火箭引擎研發！敦促俄羅斯企業強化航空與飛機技術

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-06 21:40

俄羅斯總統普丁週五（5 日）呼籲俄羅斯航空太空產業領導者，持續推進火箭助推器引擎的研發工作，並鞏固俄羅斯在太空與航空技術領域的傳統優勢。

普丁參觀飛機引擎製造廠，呼籲加強太空火箭引擎研發。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，在過去一週，普丁先後訪問中國與俄羅斯遠東港口城市海參崴後，飛抵南部城市薩馬拉（Samara），會見航空太空產業專家並參觀庫茲涅佐夫（Kuznetsov）設計局的飛機引擎製造廠。

據俄羅斯新聞機構報導，普丁強調，俄羅斯仍是太空與航空產業的國際領先力量。他指出：「持續更新助推火箭引擎的生產能力十分重要，我們不僅要滿足自身當前與未來需求，也要積極進軍國際市場，成為成功的競爭者。」

普丁表示，儘管西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而實施制裁，俄羅斯在引擎與航空太空技術研發方面仍取得創新成果，尤其在能源與航空應用領域表現突出。

普丁將火箭引擎研發視為「極為重要議題」，特別關乎俄羅斯能源出口。他提及與中國討論的「西伯利亞力量二號」天然氣管線計畫，認為該計畫對俄羅斯太空與能源出口戰略具重要意義。

普丁讚揚該管線對雙方均具益處，並指出隨著歐洲減少俄羅斯能源採購，中國成為新市場，管線計畫的推進更顯迫切。

此外，普丁也提及 PD-26 飛機引擎的研發進展，指出這將推動軍用運輸機現代化，也為廣體飛機的新一代設計奠定基礎。