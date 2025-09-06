鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-06 16:30

美國總統川普週五（5 日）表示，本週印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國與習近平會晤後，似乎已「被中國吸走」，對中國推動新世界秩序的行動表達不滿。

川普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，川普在社群媒體貼文中寫道：「看來我們已經把印度和俄羅斯拱手讓給最深、最黑暗的中國。祝福他們共同擁有長久繁榮的未來！」貼文還附上三國領導人在中國峰會的合影。

不過，川普稍後向記者表示，他不認為美國已經「失去」印度。他說：「我不這麼認為。我對印度購買大量俄羅斯石油感到非常失望，這我已經讓他們知道。」

對於川普的貼文，印度外交部在新德里表示「不予置評」。中國外交部尚未回應，克里姆林宮代表則無法立即取得聯繫。

習近平在中國天津主辦上海合作組織（SCO）峰會，邀請超過 20 位非西方國家領導人，包括普丁與莫迪。會中普丁與莫迪手牽手走向習近平，三人隨後站在一起合影，畫面引發國際關注。

川普表示：「我將永遠是莫迪的朋友。他是偉大的總理，但我對他此刻的做法不太滿意。不過印度與美國有特殊關係，沒什麼好擔心的，只是偶爾有些摩擦。」

莫迪週六（6 日）透過社群媒體回應川普：「非常感謝並完全回應川普總統對我們關係的積極評價。」他強調，印度與美國擁有「非常正面、具前瞻性的全面全球戰略夥伴關係」。