普丁警告！若北約部隊進入烏克蘭 將成俄羅斯軍隊合法打擊目標

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-06 12:31

俄羅斯總統普丁週五（5 日）在俄遠東城市海參崴舉行的第十屆東方經濟論壇上強調，若北約部隊進入烏克蘭，將被視為俄羅斯軍隊的合法打擊目標。此前，法國總統馬克宏宣布，由歐洲國家主導的 26 國已正式承諾，將在「停火或和平協議框架下」向烏克蘭部署多國部隊，但未透露具體規模。

根據《新華社》報導，普丁指出，如果能就烏克蘭危機達成實現長期和平的協議，那麼西方軍隊駐紮烏克蘭就「沒有任何意義」。

普丁表示，雖然每個國家都有權選擇保障自身安全的方式，但若忽視俄羅斯的安全考量，烏克蘭的安全問題就無法真正解決。

他補充說，俄烏雙方都需要安全保障，若能達成協議，俄羅斯將「毫無疑問地尊重並全面履行」相關條款。

談及與烏克蘭總統澤倫斯基的直接會談，普丁指出，烏方此前拒絕對話，如今卻呼籲雙方接觸。

但他認為，目前難以與澤倫斯基在關鍵議題上達成共識，即便有會晤的政治意願，也存在法律與技術障礙，因此「現在進行這些接觸的意義不大」。