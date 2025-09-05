鉅亨網新聞中心 2025-09-05 13:52

富比世 4 日公布新加坡富豪榜，Meta(META-US) 聯合創辦人愛德華 · 薩維爾林（Eduardo Saverin ）連續三年位居榜首，以美元計，他是榜單中身家增幅最大的富豪。此外，還有 40 位富豪身家實現成長。

2025富比士新加坡富豪榜 Meta聯合創辦人蟬聯三年榜首。(圖:shutterstock)

薩維爾林長期定居新加坡，此次身家增加 140 億美元，達到 430 億美元，背後推手是人工智慧推動廣告業務強勁成長，帶動 Facebook 母公司 Meta Platforms 股價大幅上漲。

房地產大亨郭令明 (Kwek Leng Beng) 及家族排名上升兩位，位居第二，身家增長 24% 至 143 億美元，主因為榜單納入了新披露的郭氏家族資產訊息。

今年稍早，郭令明曾起訴旗艦企業城市發展 (City Developments) 首席執行長、其子郭益智(Sherman Kwek)，控告他未經正當程序任命新董事，一時引發廣泛關注；但兩週後，雙方和解，郭令明撤回了訴訟。

房地產界的黃志祥與黃志達兄弟 (Robert & Philip Ng) 排名下滑至第三，兩人合計身家降至 141 億美元。

塗料大亨吳清亮 (Goh Cheng Liang) 於 8 月去世，享年 98 歲，其繼承人以 131 億美元的身家首次上榜，位列第四。

在紐約上市的冬海集團的三位共同創辦人也在身家大幅成長的富豪之列。第二季度，該集團旗下數位娛樂、電子商務和金融科技三大業務線均營收成長，帶動三人身家飆漲。集團董事長兼執行長李小冬排名上升六位，以 112 億美元身家位列第六；營運長葉剛 (Gang Ye) 身家達 60 億美元，排名第 13 ；電子商務部門 Shopee 首席產品官陳精業 (David Chen) 排名躍升 22 位，以 20 億美元身家位列第 28 家。

值得注意的是，兩位富豪在缺席數年後重返名單。

一是樂鑫科技創辦人兼執行長張瑞安 (Teo Swee Ann) 在缺席三年後重新上榜，這家上海上市的公司生產的晶片廣泛應用於工業自動化、可穿戴設備等多個領域， 2024 年利潤創歷史新高。

二是執掌泛聯集團的黃漢發 (Henry Ng) 及其兄弟姐妹則在缺席七年後回歸，這家水泥製造商因推出低碳產品及採用人工智能優化運營，股價增長一倍有餘。