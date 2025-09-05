白宮稱就業數據失望 盼後續修正向上
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周五（5 日）報導，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示，8 月非農就業報告數據「有點令人失望」，但預期後續將向上修正。
當被問及是否擔心招聘率低迷時，哈塞特以個人經歷回應：「我的家人有被雇用，他們兩人大約一周前開始新工作。所以你看到人們確實在被雇用。」
哈塞特周五表示，勞工統計局一直在應對如何改善就業調查的低回應率問題。他還提到高盛周四的一項研究，其結果顯示十年或更長時間以來，8 月季節性就業報告都必須向上修正約 7 萬個職位。
在 7 月就業報告公布後，美國總統川普宣布解雇勞工統計局局長 Erika McEntarfer，指控她為政治目的操縱數據。商務部長盧特尼克認為，人事異動後該局報告將更加準確。
盧特尼克指出：「拜登政府的留任官員與美國和川普作對，這種情況必須結束。」他認為新的統計局將「站在川普一邊，努力發布正確數字」。
勞工統計局最新公布的 8 月非農就業僅增加 2.2 萬人，不到經濟學家預期 7.5 萬人的三分之一。不過股市卻因為數據推升降息預期而上漲。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇