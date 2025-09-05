馬斯克不在白宮晚宴名單上？本人回應：我受邀了 但無法出席
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普周四（4 日）晚間在白宮玫瑰園舉辦晚宴，招待二十多位科技行業大咖，而全球首富、科技圈頂流馬斯克卻不在出席名單上。
據美國《CNN》報導，馬斯克對此回應，稱他受邀參加在白宮新裝修玫瑰園舉行的科技領袖峰會，但他無法出席。
「我受邀了，但很遺憾無法出席。我的一位代表會出席。」馬斯克周四在回覆一位 X 用戶的提問時表示。這位用戶詢問馬斯克為何沒受邀。
一位白宮官員透露，白宮周四活動的嘉賓，包括 Meta(META-US) 執行長扎克伯格、蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克、微軟 (MSFT-US) 共同創始人蓋茨、Google 執行長皮查伊和 OpenAI 執行長奧爾特曼。
馬斯克被邀請的事實，可能是他與川普關係正在解凍的一個跡象。馬斯克曾被稱為川普的「第一兄弟」，幾乎一直陪伴在川普身邊，但馬斯克在今年夏天離開政府效率部（DOGE）後，雙方因「大而美」法案發生激烈爭吵。
最近一段時間，川普和美國副總統范斯的公開言論似乎表明，他們歡迎馬斯克重返共和黨陣營。
川普周二在受訪中誇讚馬斯克 「有 80% 是超級天才」。他表示，馬斯克是個好人，他只是之前犯了錯，偏離原有立場，但這沒關係，這種情況有時難免。
他說，馬斯克 「20% 是問題」，「解決了那 20% 的問題，他就很棒了，但他遇到一些困難」。此外，川普稱馬斯克如今別無選擇，只能回到共和黨。
范斯上個月在接受採訪時表示，馬斯克與川普政府的關係頗為複雜，他同時表示，希望馬斯克能夠在國會期中選舉前重返川普陣營。
