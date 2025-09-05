星巴克中國業務出售！騰訊與多家私募巨頭競購升級 傳多數買家開價50億美元
近日，星巴克 (SBUX-US) 中國業務出售事宜引發廣泛關注。熟悉談判情況的兩位知情人士透露，大多數尋求收購的競標者已提交高達 50 億美元的報價，若交易達成將成為近年來全球消費品公司最有價值的分拆舉措之一。
星巴克中國正面臨經濟成長緩慢和本土品牌激烈競爭的困境，這也是星巴克持續推動出售計畫的重要原因。
《路透社》上月報導指出，星巴克邀請約 10 名潛在買家本月初提交了非約束性投標。星巴克邀請包括凱雷、EQT、高瓴投資、春華資本等私募股權，以及貝恩資本、KKR 和騰訊控股 (00700-HK) 等相關方提交初步投標。通常，賣方會在初始輪次後選擇一小組投標者進行最終輪次投標。
知情人士指出，多數出價將星巴克中國的估值定為其 2025 年預期息稅折舊攤提前利潤 (EBITDA)4 億至 5 億美元的 10 倍左右，其中至少有一位競標者提供的 EBITDA 倍數高達 15 倍，即估值達 75 億美元。
與之相比，星巴克中國的多家競購者與瑞幸咖啡類似，而瑞幸咖啡目前估值為其未來 12 個月預計 EBITDA 的九倍。瑞幸咖啡憑藉著提供低價產品並擴大在中國較小城市的影響力，從星巴克手中搶佔了市場份額。
根據星巴克最新一季財報，該連鎖咖啡龍頭的中國際業務銷售額創歷史新高，中國業務收入連 3 季成長，但拒絕對中國業務的估值或競標過程的最新狀態發表評論。
根據 LSEG 數據，星巴克全球業務的價值是其過去 12 個月 EBITDA 的 20.6 倍，預計未來 12 個月 EBITDA 預測值的 19.3 倍，截至周四收盤，星巴克市值約為 990 億美元。
今年 5 月，星巴克曾稱不考慮全面出售中國業務，並在 7 月季度財報電話會議上指出，將保留中國業務的相當一部分股份。
根據研調機構歐睿國際數據，星巴克在中國市佔率從 2019 年的 34% 降至去年的 14%。為此，星巴克採取了部分非咖啡飲料價降價、加速推出以中國為中心的新產品等措施。在 6 月 29 日為止一季，中國同店銷售額成長 2%，上一季為零成長。
