鉅亨網編輯林羿君 2025-09-05 08:40

川普放話：「相當可觀」的半導體關稅快來了。(圖:shutterstock)

川普週四 (5 日) 談到蘋果執行長時表示，「庫克的情況會相當不錯，」並指出該公司最近的投資承諾可減輕其面臨的關稅衝擊。

川普是在白宮晚宴上對記者發表上述談話，當晚罕見地聚集了全球最大科技公司的高層主管與創辦人，包括庫克在內。

川普指出，「我已經和在座的人討論過晶片和半導體，我們將對那些沒有進駐美國的公司徵收關稅。」

他還說，「我們很快就會徵收關稅。你們可能聽說過，我們將徵收相當高的關稅，也許不會特別高，但仍然相當可觀。」

川普補充道，「如果他們已經進駐美國、正在建設或計劃進駐，就不會被徵收關稅。」

上個月，川普在與庫克一同出席的一場活動中表示，他計劃對半導體徵收 100% 關稅，但會豁免將製造業轉移到美國的公司產品。蘋果已承諾在美國本土製造計畫上投資 6,000 億美元。