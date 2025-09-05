川普放話：「相當可觀」的半導體關稅快來了
美國總統川普表示，他將「很快」對半導體進口徵收關稅，但會豁免像蘋果 (AAPL-US) 這樣承諾增加美國投資的企業產品。
川普週四 (5 日) 談到蘋果執行長時表示，「庫克的情況會相當不錯，」並指出該公司最近的投資承諾可減輕其面臨的關稅衝擊。
川普是在白宮晚宴上對記者發表上述談話，當晚罕見地聚集了全球最大科技公司的高層主管與創辦人，包括庫克在內。
川普指出，「我已經和在座的人討論過晶片和半導體，我們將對那些沒有進駐美國的公司徵收關稅。」
他還說，「我們很快就會徵收關稅。你們可能聽說過，我們將徵收相當高的關稅，也許不會特別高，但仍然相當可觀。」
川普補充道，「如果他們已經進駐美國、正在建設或計劃進駐，就不會被徵收關稅。」
上個月，川普在與庫克一同出席的一場活動中表示，他計劃對半導體徵收 100% 關稅，但會豁免將製造業轉移到美國的公司產品。蘋果已承諾在美國本土製造計畫上投資 6,000 億美元。
川普先前曾表示，關稅稅率可能會超過 100%，甚至可能高達 200% 或 300%。
