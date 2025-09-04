黃金將迎超級行情？ 專家：除Fed降息預期 這兩大資產也助推金價
隨著聯準會 (Fed) 釋放明確貨幣政策轉向訊號，全球金融市場正經歷新一輪資產重估。根據芝加哥商品交易所 FedWatch 最新數據，交易員對 Fed 下月降息 1 碼機率攀升至 90%，更有機構預測至明年秋天的累計降息幅度恐達 4 碼，而此降息預期正透過多重傳導機制推升國際金價持續上行。
舊金山聯準銀行主席戴利近期的公開表態成為市場轉折關鍵節點，這位決策官員明確指出，面對美國經濟成長放緩的潛在風險，Fed 恐將加速實施利率寬鬆政策。
值得注意的是，儘管最新公佈的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數略高於市場預期，但 Fes 決策官員顯然更關注就業市場顯現的疲軟跡象。
這種政策傾向轉變迅速點燃市場熱情，國際黃金價格應聲突破關鍵技術壓力區，高盛與花旗相繼發布研究報告指出，若後續經濟數據持續惡化，Fed 激進降息 2 碼可能性恐將升高。
美國勞動市場出現的職位流失加速、薪資成長放緩等現象，正動搖市場對美國經濟韌性的信心。這種預期落差的形成，為貴金屬市場注入持續上漲動能。
從定價邏輯分析，金價與實質利率呈負相關。透過經典公式「實質利率 = 名目利率 - 通膨預期」可見，Fed 降息操作將直接壓低名目利率水平，而持續存在的貿易摩擦及供應鏈重建因素，令美國通膨率維持在 2.15%-2.4% 的相對高檔位置。
專家指出，這種雙向作用機制正在壓縮實質利率空間。根據估算，若 10 年期美債殖利率由 4% 降至 3.5%，配合通膨預期上升，實質利率恐將回落至 1.1% 水平，理論上可推動金價實現一到兩成的漲幅。
美元體系的變化同樣構成重要推手。降息導致的美元資產殖利率下行，促使國際套利資本重新配置資產組合。歷史數據顯示，美元指數與金價通常呈現反向波動，在 2006-2012 年、2018-2021 年等降息周期中，美元貶值均伴隨金價顯著攀升。在當前全球外匯存底多元化趨勢下，非美貨幣持有者對黃金的配置需求持續增強。
資產配置角度凸顯黃金的獨特價值。面對美國房市量價齊跌、新建住宅中位價年減 2.9% 的現狀，以及星巴克等消費龍頭連 6 季度同店銷售額下滑的情形，傳統金融資產風險部位擴大。
相較之下，黃金展現出穩定的抗通膨屬性、優異的流動性和低相關性特徵，全球主要央行持續增持行為印證其作為避險資產的戰略地位。中國央行今年 6 月的黃金儲備已連 8 月呈月增表現。
市場參與者需保持理性認知。儘管當前宏觀經濟環境構成黃金價格支撐，但潛在風險因素不容忽視。全球協同寬鬆恐削弱美元貶幅、通縮風險恐致實質利率反轉、流動性危機下黃金也可能遭遇拋售壓力，這些情境提醒投資人在掌握黃金中長期配置價值的同時，仍須建立完善的風險管理系統。
