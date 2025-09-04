鉅亨研報 2025-09-04 11:55

一、 蘋果量增創高概念股

雙重焦點！本月降息決策＋蘋果秋季發表會亮點一次掌握，概念股投資攻略大公開(圖:shutterstock)

二、 本月是否降息關注重點都在這！蘋果秋季發表會要來了，發表會重點搶先看！

台股加權指數上漲 0.35% 收在 24100.3，櫃買指數上漲 1.12% 收在 253.85。這周台股走勢較弱，加權指數在上周三（8/27）創下新高後加權迎來一波回檔，跌破月線，今天有小幅回升，離月線約 60 點。美股個大指數也同樣迎來一波回檔， AI 龍頭輝達也再才報公布後股價連續下跌。昨天（9/2）大盤主要由金融股撐盤，可能多方盤面信心已不足，多個族群漲多回檔， 美國長天期債券殖利率創近期高，對股市的估值不利，同時統計上 9 月是股市易拉回的月份，也是長天期國債易下跌的月份。現在市場也在等聯準會褐皮書、美國非農就業等數據，建議降低部位多留現金，做好風險控管。

外資在台指期淨空單 24,788 口，十大交易人的淨部位約 200 口空單。外資操作偏空力道變化不大，十大交易人操作偏空力道變小，盤勢方向不明朗。美元指數 98.45，近期持續在低點震盪，台幣持續貶值，來到了 30.73，舒緩一些出口商的壓力。若美元指數持續維持在 100 以下，將有利台股。

本週強弱勢族群 :

弱勢族群：印刷電路板、玻纖布、太陽能、風電

強勢族群：製藥、… 等等

回顧上周文章：

上周有四大重點關注新聞：

1. 輝達財報公布 :

(1) 輝達第 2 季營收達 467 億美元，高於市場原先預估的 460 億美元。

(2) 公司批准額外 600 億美元的股票回購計畫，

(3) 對第 3 季，輝達預估營收為 540 億美元，僅略高於市場預期的 534.6 億美元，缺乏驚喜。

2. 輝達發布機器人「大腦」Jetson Thor

3. 鮑爾在傑克森洞年會談話放鴿，9 月降息機率高

4. 川普解除 fed 理事庫克

本週重點關注以及看法：

9 月最重要的財經大哉問，就是「美國聯準會是否會在本月降息？」。美國就業報告愈來愈不妙，反倒讓市場更加期待聯準會 9 月啟動降息。

1. 本周將公布以下重要的經濟指標：

A. 美國 ISM 製造業 PMI ：…….

B. 美國 ISM 非製造業就業 PMI：….

C. 美國聯準會褐皮書：……

D. 美國非農就業人數、失業率：……

2. 台經院 2 日發布的 7 月製造業景氣信號值為 8.48 分，月減 1.38 分，景氣燈號連續 3 個月亮出代表景氣衰退的藍燈，各產業呈現一片低迷，代表衰退的藍燈占比逾 8 成。

3. 蘋果秋季發表會

蘋果秋季發表會於 9 月 9 日（台灣 10 日凌晨 1 時）舉行，預計發布新 iPhone、AirPods Pro 3 以及 Apple Watch。除了以上幾種產品之外，外界也在期待看得到折疊 iPhone，iPhone Air 以及 20 周年的 iPhone。發布會有以下幾亮點可以關注：

iPhone 17 系列

例行的新款 iPhone 系列，共有 iPhone 17、iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max。

iPhone Air 是真的嗎？

2008 年，推出了 MacBook Air，是當時世上最輕最薄的筆記型電腦；2013 年，推出了 iPad Air，至今蘋果生產的行動裝置只剩下 iPhone 系列沒有 Air 機型。根據彭博報導，蘋果今年押注厚度僅 5.5mm、

尺寸為略小於 6.7 吋的 iPhone 16 Plus 的 6.6 吋的「超薄版 iPhone」來吸引消費者，據傳將命名為 iPhone 17 Air，並取代過去的 iPhone Plus 系列。……..