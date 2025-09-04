印度出口商急求央行讓盧比再貶15% 抵銷川普關稅損失

鉅亨網編輯林羿君 2025-09-04 14:05

印度出口商表示，他們將遊說央行允許他們暫時以比目前水準低 15% 的盧比匯率，兌換來自美國業務的收益，緩解美國總統川普懲罰性關稅的打擊。

印度工程出口促進委員會主席查達（Pankaj Chadha）在電話採訪中表示，出口商正在尋求對美元的匯率達到 103 盧比左右。盧比目前的交易價格接近 1 日創下的 88.33 盧比兌 1 美元歷史低點。

查達表示，這些企業將在下週的會議向印度央行行長馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）提出，並陳述理由與立場。

他指出，由於關稅提高，這些企業發往美國的貨物正面臨約 30% 的損失，因此希望政府能承擔至少一半的損失成本。

川普上周宣布對印度輸美商品徵收 50% 的關稅，以懲罰印度設置貿易壁壘和購買俄羅斯石油。該關稅是亞洲最高的，使得印度商品與越南和孟加拉等製造業競爭對手相比缺乏競爭力。

美國是印度最大的出口市場，預計這些關稅將對紡織、珠寶等勞力密集產業造成最大衝擊。

分析師表示，印度央行已允許盧比貶值，以抵消關稅造成的損失。今年以來，盧比兌美元已貶值 2.8%，成為亞洲表現最差的貨幣。

IDFC First Bank 首席經濟學家 Gaura Sen Gupta 表示，美國對印度徵收 50% 關稅之後，盧比貶值的速度加快了，在短期內，盧比貶值是唯一可用來緩解出口負面影響的政策工具。

查達表示，特別匯率將作為一項臨時措施，適用於已被美國買家訂購的貨物，「以應對必須在 50% 關稅下出口的現有訂單。」

然而，為出口商提供較弱的盧比匯率，對央行而言將具有風險。這可能損害市場對貨幣的整體信心，進而迫使央行加大在外匯市場的干預力度，導致印度外匯儲備迅速消耗。

貨幣顧問公司 Mecklai Financial Services Ltd. 執行長、同時擔任出口商顧問的 Jamal Mecklai 指出：「在我看來，這毫無道理，若真有補貼，應該由政府承擔，而不是透過匯率機制。」

他進一步稱，盧比已經相當疲弱，而且近期即使美元走弱，盧比仍保持穩定。「有人或許會認為，出口商早已享有有利的匯率環境。」