鉅亨網新聞中心 2025-08-27 17:10

台灣時間週三（27 日）凌晨，蘋果 (AAPL-US) 正式公布了 9 月發表會邀請函，iPhone 17 系列將正式亮相，預計將引發換機潮。

蘋果官方宣布9月10日發新品！iPhone 17或引發新一輪換機潮。(圖：蘋果)

此次發表會以「Awe Dropping」為主題，蘋果以類似熱力圖的設計重構公司 LOGO，增添視覺衝擊力。根據先前爆料，包括 iPhone 17 在內的三條產品線多款新品都將在發表會上亮相。

（圖：蘋果）

每年秋季的蘋果發表會重頭戲總是 iPhone。《彭博》記者 Mark Gurman 指出，自今年推出的 iPhone 17 系列起，蘋果計劃開啟為期三年的重大外觀革新周期，每年推出一款具備創新設計的產品。

今年的 iPhone 17 系列仍包括標準版和 Pro 版共四款手機，其中 iPhone 17 Air 將取代多年 Plus 版本，成為本次新品最大的亮點。

iPhone 17 Air 主打輕薄設計，厚度僅 5.6mm，重量 145g，但仍保留 6.6 吋大螢幕。此外，今年有望將原本只在 Pro 系列支援的 120Hz 刷新率 ProMotion 技術，下放到標準版的兩款 iPhone 17 產品上。

此舉可能引領智慧型手機市場重新回到輕薄設計路線。值得注意的是，iPhone 17 Air 可能取消 SIM 卡槽，成為蘋果首款全 eSIM 手機。

iPhone 17 或引發新一輪換機潮

華爾街投行 Wedbush 分析指出，全球仍有超過 3 億部機齡超過 4 年的舊款 iPhone 等待更新。由於 iPhone 17 系列在外觀與功能上全面升級，預期將帶動大規模換機潮。

Counterpoint 報告顯示，Pro 系列 iPhone 用戶平均換機周期為 2.75 年，非 Pro 系列用戶為 3.15 年。

過去幾次外觀明顯改變的換機年，iPhone 銷量均出現明顯增長。今年標準版若搭載 120Hz 高刷與全系 A19 晶片，市場競爭力有望進一步提升。

今年 4 月，CounterPoint 發布的 2024 年第四季度全球智慧型手機出貨量報告顯示，蘋果當季以 23% 的出貨量占比領先第二名的三星 7 個百分點。

儘管 iPhone 16 未因 AI 技術推進出現大規模換機潮，但 iPhone 新品在全球市場的影響力依然明顯。隨著 iPhone 17 系列在外觀全面更新並補齊功能後，其出貨量有望進一步推動蘋果在全球市場的成長。

中國國補有望推動 iPhone 換機潮

在中國市場方面，蘋果第三財季（2025 年第二自然季）財報電話會議中，庫克提到中國市場對公司部分設備的國家補貼提供了明顯助力：「國補確實適用於我們的一些產品，這對銷售有幫助。」

根據中國國家發展改革委 8 月 1 日公布的計畫，第四批共 690 億元的消費品以舊換新資金將於 10 月下達，恰與 iPhone 17 的換機周期高度重合，政策支持可能成為推動國內換機潮的重要因素。