美銀建議下半年增持中國股市與黃金 警告美股泡沫風險

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-04 05:30

‌



美銀建議下半年增持中國股市與黃金，避開高估科技股與疲弱原油。(圖:Reuters/TPG)

今年來資產表現：黃金大漲近三成 中國股市重返榜單

‌



截至 8 月 27 日，全球主要資產今年來表現差距懸殊。黃金以 28.9% 漲幅稱王，鉑金屬更暴漲 50.8%，白銀也有 32.4% 亮眼表現。原油則成最大輸家，布蘭特與西德州原油分別重挫 8.8% 和 10.6%。

美銀盤點今年以來各資產報酬率。

股市部分，歐洲表現搶眼，希臘股市狂漲 78.3% 居冠，西班牙與義大利股市也分別大漲 54.6% 和 44.6%。中國股市雖以 29.7% 漲幅排名第 11，但已是過去兩年全球表現最佳市場。

值得注意的是，中國股債比目前約 1.0，而美國股債比已達 3.5，兩者差距為 2004 年來最大，顯示中國股市相對便宜。

資金流向：中國股市單周吸金 39 億美元創新高

截至 8 月 27 日當周，全球資金呈現「股債雙流入」格局。中國股市表現突出，單周吸引 39 億美元資金，創 4 月來最大規模。美國股市流入 85 億美元，歐洲股市卻流出 12 億美元。

ETF 成為投資主流，今年來累計吸引 6880 億美元，占全球股票總流入 182%，反映投資人偏好低成本的被動式投資工具。

美銀富豪客戶配置：64% 押注股票 狂買中長期美債

管理 4.1 兆美元資產的美銀財富管理部門數據顯示，高淨值客戶目前股票配置達 64.2%，高於歷史均值；債券配置 18.2%，則低於均值。

客戶明顯看好利率下降趨勢，2023 年來增持 2-10 年期美債 140 億美元，同時減持短期美債 280 億美元。

市場情緒：牛熊指標中性 估值警報響起

美銀牛熊指標維持 6.0 中性水準，但美股估值已創歷史極值。標普 500 指數市淨率 5.3 倍寫下 77 年來新高，本益比 27.4 倍更是百年罕見——歷史上僅 2% 時間超越此水準。

美股「十大天王」(七大科技巨頭加上博通、甲骨文、Palantir) 市值占比達 39%，逼近 2000 年網路泡沫的 40% 高峰。

22 項關鍵數據揭露市場矛盾

美銀透過 22 個「幸運數字」進行分析後指出，當前市場面臨的核心矛盾主要集中在四個方面。

首先，政治不穩定性顯著上升，2024 年全球舉行的 32 場選舉中有多達 26 場出現現任者落敗的情況，顯示政治動盪成為全球市場的重要變數。

其次，美國政府債務已經攀升至 37 兆美元，這一數字已超過中國、日本、德國與印度四大經濟體的 GDP 總和，顯示財政壓力持續加劇。

再者，科技產業的資本支出呈現高度集中化，七大科技巨頭的資本支出與營運現金流的比重已從 2012 年的 20% 飆升至目前的 55%，反映出市場對科技成長的狂熱情緒。

最後，美國的勞動生產率出現下滑，目前僅為 1.3%，遠低於 2000 年代的平均水準 2.7%，突顯潛在的成長動能不足。

相對而言，美銀則建議減持美國科技股，特別是「十大天王」類股，因其估值已達高位，風險偏高；同時，也不看好原油市場，認為供需失衡的狀況在短期內難以改善。