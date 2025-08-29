美銀維持黃金上看4000美元預測：聯準會降息與美元走弱提供強勁支撐

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-29 14:50

黃金價格周四 (28 日) 飆升至 1 個月新高，突破每盎司 3400 美元，主要受美元持續疲軟支撐。美國銀行分析師預計這一漲勢將持續，維持其預測，即到 2026 年上半年，黃金價格將達到每盎司 4,000 美元。

目前市場動態顯示，現貨黃金周五最新交易價約為每盎司 3410 美元，較前日略有回跌。同時，美國美元指數最新交易價為 97.99，市場普遍預計聯準會最快將於 9 月開始降息。

CME FedWatch Tool 數據顯示，交易員已幾乎完全消化了 25 個基點的降息預期，並可能在 10 月和 12 月進一步放鬆政策。

美銀表示，由於近期美國數據顯示勞動市場趨勢放緩，包括就業增長廣度縮窄及其他勞動市場緩和跡象，已使其調整了對利率的看法，傾向於下行。這可能支持聯準會風險評估的轉變。美銀補充說，來自川普總統的批評等政治壓力，可能進一步對美元構成壓力。

美銀指出，儘管聯準會獨立性面臨的風險已廣為人知，但市場現在也需考慮統計機構體制腐蝕的影響。儘管如此，美銀也警告，若通膨數據繼續保持「黏性」，導致聯準會更堅定地推遲降息預期，美元可能會暫時經歷一次「喘息性反彈」。