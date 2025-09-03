川普警告取消關稅恐淪第三世界 急上最高法院翻案、要求加速裁決

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-03 04:55

綜合外媒周二 (2 日) 報導，川普表示，將要求最高法院「加速裁決」，以推翻上訴法院認定其多數關稅非法的判決，警告若取消關稅美國可能「淪為第三世界國家」。

上訴法院判川普大部分關稅違憲後，川普周二稱此判決這讓財政架構岌岌可危。(圖:Reuters/TPG)

上周五，聯邦巡迴上訴法院以 7 比 4 裁定川普無權實施多數關稅措施，但將判決生效延至 10 月 14 日，讓政府有時間向最高法院上訴。

「我們明天就要上最高法院，因為我們急需裁決。」川普周二表示，「國家的財政架構岌岌可危，我們將要求提早受理並加速裁決。」

川普宣稱美股週二下跌是因為周五判決。「股市跌是因為這個，股市需要關稅，他們要關稅。」不過分析師認為企業債務和預算憂慮是主要拖累因素。

受判決影響的是川普今年依《國際緊急經濟權力法》實施的多數關稅，包括對數十個貿易夥伴課徵高達 50% 的「對等關稅」，以及對中國、加拿大和墨西哥課徵的芬太尼相關關稅。

聯邦巡迴法院裁定這些關稅違法，表示「憲法將課徵關稅等核心國會權力專屬授予立法部門」。

川普此前，大量依賴緊急權力課稅，為 4 月 2 日宣布的大規模關稅辯護。他說：「我們得退回數兆美元給剝削我們 35 年的國家，這在法律上不可能發生。」

若最高法院維持判決，多數美國進口商品將免關稅。稅收基金會數據顯示，判決前川普關稅影響近七成美國進口商品，若判決成立，僅一成六進口品需繳關稅。