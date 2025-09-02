鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-02 11:50

自 2024 年以來，中國 AI 晶片領域新創企業融資活動持續升溫，展現出資本市場對國產算力替代前景的強烈信心。這一趨勢不僅凸顯在外部環境變化和內在需求驅動的雙重作用下，中國正加速建構自主可控的 AI 算力基礎設施，也預示著國產 AI 晶片產業正迎來前所未有的發展機會。

872億！中國國產AI晶片新創公司獲資本力挺 進入規模化落地階段​（圖：Shutterstock）

根據統計數據，今年上半年中國 AI 晶片領域共完成 37 筆融資，總金額超過 200 億元 (人民幣，下同)(約 872 億台幣) 年增率高達 85%，其中燧原科技完成 20 億元 D 輪融資，專注於雲端訓練晶片的沐曦積體電路獲得 15 億元策略投資，圖形 GPU 企業摩爾線程也完成了新一輪融資。這些大規模融資不僅為企業提供充足的資金支持，更彰顯了資本市場對國產 AI 晶片發展潛力的認可。

據悉，這些融資將主要用於產品研發、人才引進和產能擴張，助力企業加快技術迭代，推動國產 AI 晶片在更多領域實現商業化落地。

一位資深投資人士說：「資本市場正在用真金白銀投票，國產 AI 晶片已經從概念驗證進入規模化應用階段。」

產業分析顯示，目前中國國產 AI 晶片在推理場景已商業化落地，訓練晶片效能也快速提升。燧原科技第二代訓練晶片達到國際主流水平，沐曦 7 奈米 GPU 開始客戶送樣，壁仞科技 BR100 系列在多個超算中心部署應用，而這些成果的取得，離不開新創企業的努力與創新。

值得注意的是，這些新創企業多由業界資深人士創立，他們兼具技術底蘊與產業經驗，致力於在 AI 晶片領域實現突破。同時，政策支持也為產業發展提供重要助力，中國國家積體電路產業投資基金三期正式啟動，重點投向 AI 晶片等關鍵領域。

市場研究機構數據顯示，2024 年中國 AI 晶片市場規模將突破 1200 億元，中國製晶圓佔比有望達到 40%。隨著大模型應用爆發，算力需求呈現指數級增長，為國產晶片提供廣闊市場空間。

清華大學積體電路學院教授說：「這是最好的時代，也是最挑戰的時代，企業必須抓住視窗期，在技術、生態、市場多個維度實現突破。」