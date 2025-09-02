鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-02 14:48

1500億！李嘉誠再掀資本市場大地震 傳長和將把電訊業務分拆上市（圖：Shutterstock）

《彭博資訊》報導，長和實業正評估旗下全球電訊資產的多項部署方案，其中在香港進行分拆上市被認為是最具吸引力的選項之一。長和已跟花旗和高盛兩家國際知名投行展開初步討論，探討潛在上市事宜。市場普遍預估，長和電訊業務估值可達 100 億至 150 億英鎊，折合約為 1050 至 1579 億港元。

部分知情人士表示，長和也考慮將倫敦作為潛在上市地點，可能將其作為第二上市地點。長和表示，關於上市地點和發行其他細節尚未做出最終決定。

《路透社》早在 3 月也報導指出，長和正在考慮分拆全球電信資產，並在倫敦上市這項業務。早前市面上傳出的分拆方案是長和成立新實體，託管在歐洲、香港及東南亞的電訊業務，估值恐將達到 100 億至 150 億英鎊 (約 1050 億至 1575 億港元)。

長和發言人也重申 3 月有關分拆電訊業務上市的回應，指出不時接獲建議並探索及評估可供考慮的機會，藉以提升股東長遠價值，包括與其全球電訊業務資產及營運相關可能交易，其中包括分拆上市。

長和也明確指出，董事會至今尚未就全球電訊業務相關的任何交易作出決定，目前也不確定是否會進行任何交易。

長和旗下電訊業務資產分佈廣泛，主要包括兩大核心板塊：一是歐洲「3」集團，業務遍及英國、義大利、瑞典、丹麥、奧地利和愛爾蘭等六個歐洲國家，構成其電訊資產的主要部分；二是和記電訊香港控股 (和電香港)66.09% 的股權，涵蓋中國香港和中國澳門的流動電訊業務權益。

值得注意的是，長和考慮電訊業務分拆的背景，是其全球港口業務出售計畫正面臨政治阻力。

知情人士透露，由於將全球港口業務出售給由貝萊德主導的財團遭遇地緣政治因素干擾，電信業務的交易進展相對緩慢。長和可能先完成港口業務分拆，再推動電信業務上市，最快可能在 2026 年實現。

分析人士為，若長和成功推動電訊業務分拆上市，不僅有助於釋放資產價值，也將為長和在全球電訊市場的長期發展提供更大財務彈性。

對香港資本市場而言，如此大規模的上市計畫若成功，將進一步提升其作為全球金融中心的地位，增強對跨國公司分拆業務的吸引力。投資人亦期待分拆帶來價值重估機會，幫助長和以及突破「集團企業折價」。