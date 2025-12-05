「港股晶片戰隊」將再添猛將！傳崑崙芯擬赴港IPO 估值近30億鎂 百度飆近8%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-05 14:50

在全球算力競賽加劇、半導體產業鏈競爭白熱化當下，百度 (09888-HK)旗下 AI 晶片公司崑崙芯正加速邁向資本市場，因多位知情人士周五 (5 日) 透露，崑崙芯已著手籌備香港上市事宜，最快明年第一季向港交所遞交申請，目標 2027 年初完成 IPO，最新一輪融資估值約 210 億人民幣，消息一出百度港股股價應聲飆漲近 8%。

「港股晶片戰隊」將再添猛將！傳崑崙芯擬赴港IPO 估值近30億美元 百度應聲飆近8% （圖：Shutterstock）

摩根大通 (下稱小摩) 此前出具研究報告指出，百度正從傳統搜尋廣告公司轉型為 AI 基礎設施供應商轉型，崑崙晶片銷售及 GPU 運算需求將推動營收大幅成長。

小摩預估，百度崑崙晶片收入將從今年約 13 億元 (人民幣，下同) 飆升至 2026 年的 83 億元，增幅達 6 倍。

知情人士透露，過去半年，崑崙芯完成最新一輪融資，募資逾 20 億元，投資者包括中國移動相關基金及其他私募投資者，此輪融資後公司估值約 210 億元，高於前一輪融資的 180 億元。

近期，資本市場對 AI 晶片領域熱情高漲。「國產 GPU 第一股」摩爾線程今日也登陸上交所科創板，上市首日一度飆漲至發行價五倍多，這也為崑崙芯可能的上市計畫營造了有利氛圍。

除崑崙芯外，沐曦股份未來數周也預計會登陸資本市場，國產 AI 晶片企業正排隊進入公開市場，資本化進程明顯加速。

崑崙芯成立於 2012 年，原為百度內部研發部門，主要為百度業務提供算力支援。近年來逐步獨立經營，百度雖仍控股，但正降低對母公司依賴，拓展外部客戶。

過去兩年，崑崙芯客戶從網路公司拓展至中國國企和地方政府資料中心項目，最新一代 P800 晶片獲政府企業資料中心建設較高認可。