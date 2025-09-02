鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-02 09:15

‌



中國科技巨頭華為近日發布上半年財報，在營收、研發投入等關鍵指標上持續維持穩健成長，但上半年淨利卻年減 32%，為 371.95 億元 (人民幣，下同)，引發市場廣泛關注與討論。

華為今年上半年淨利腰斬32% 研發卻狂飆至969億 專家：財報更扎實了 背後藏這6字（圖：Shutterstock）

事實上，這並非華為淨利首次出現下滑。去年，該公司淨利年減幅度亦達 28%。而此次半年報所呈現的利潤萎縮趨勢，某種程度上延續了去年的態勢。

‌



對於利潤下降的原因，華為內部人士指出，利潤波動主要受三大因素影響：首先，研發投入持續加大，今年上半年研發費用增速顯著高於營收增速，其次是營業成本年增 9.33%，涉及供應鏈調整及管理成本增加，最後則是金融資產公允價值變動帶來 - 58.36 億元的非常擴大性損失。

值得注意的是，華為在 2022 至 2023 年間，曾因出售榮耀和超聚變等業務獲得較高的資產處置收益，這部分收益一度拉高了當期的整體利潤水平。隨著此類一次性收益逐步出清，當前財報數據反而更能真實反映華為主營業務的實際表現。

一位接近華為的財務分析師評價道：「雖然報表上的數字不如以前『好看』，但更加紮實，也更能體現企業當前的運營狀態。」

早在今年 3 月底，華為輪值董事長孟晚舟便對外釋放清晰信號說：「未來三年，華為將與經濟規律逆週期而行，採取壓強式研發投入戰略。」

從今年上半年財報可清楚看到，這一戰略正被堅決執行。目前，華為研發費用佔營收比重已攀升至 22.7%，不僅遠高於行業平均水平，也體現出企業在根技術領域的深耕決心。即便這意味著短期內要承受利潤壓力，華為仍選擇將資源集中投向未來，以科技突破應對複雜多變的外部環境。

從業務板塊來看，ICT 基礎設施、終端、雲端運算、數位能源以及智慧汽車解決方案等五大華為核心領域，均處於關鍵的戰略攻堅期，其中終端業務表現特別亮眼。

根據 IDC 統計，今年第二季華為智慧手機出貨量達 1250 萬支，以 18.1% 的市佔率重登中國智慧手機市場榜首，這也是華為時隔四年後再次問鼎這一位置。華為將於本周四 (4 日) 發布新款三折疊螢幕手機，試圖在高階市場進一步鞏固優勢。此

外，華為旗下鴻蒙智行「五界」車型累計交付量已突破 90 萬輛 (不含尚界)，預計 10 月將邁過百萬大關。華為智慧汽車解決方案 BU 執行長靳玉志透露，截至目前，搭載華為乾崑智駕系統的車輛已超過 100 萬輛，光學雷達出貨量同樣突破 100 萬顆。不過，新能源汽車市場價格戰持續升級，鴻蒙智行所面臨的高智慧化成本與多品牌資源調配問題，仍是企業必須面對的挑戰。

華為常務董事、終端 BG 董事長餘承東曾明確提出，要在年底前讓鴻蒙生態系的發展水準與安卓和 iOS 看齊。目前，鴻蒙 5 終端數量在全球市場的份額僅 4%，因此如何推動開發者生態的國際化，將是華為下一步的重點工作。

儘管淨利出現下滑，但市場普遍認為不用過度擔憂。分析師指出，華為在 2021 年相繼出售榮耀、X86 伺服器等業務後，相關收入是分期計入財務報表的，這也導致其淨利在某些年份出現非正常波動，例如 2023 年上半年淨利高達 551 億元，創下歷史同期最高紀錄，因此今年與之相比出現下滑亦在情理之中。若與較早年份的數據對比，華為今年上半年淨利水準仍處在合理區間，甚至高於 2019 年同期的 349 億元。

另一方面，高強度的研發投入也是影響淨利的重要原因。今年上半年，華為研發費用高達 969.50 億元，年增 9.04%，成長速度是營收成長速度的兩倍以上，佔營收比重達 22.7%。按此投入強度，華為今年整體研發投入極可能超越去年的 1797 億元。

多年來，華為始終將研發視為企業核心競爭力的基石，也是華為能在美國多輪制裁下仍保持穩健發展的重要支撐。近十年來，華為累計研發投入已超過 1.2 兆元，這些投入換來了在 5G-A、智慧汽車零件、晶片設計等關鍵領域的突破。

儘管面臨營收成長放緩、獲利下滑等挑戰，華為仍選擇「錯位發展，逆週期投入」。在 5G 建設高峰期已過、營運商資本支出連續下滑的背景下，華為傳統業務板塊承受一定壓力，而在終端、汽車、生態建設等多個領域，企業同樣面臨激烈市場競爭和快速變化的用戶需求。