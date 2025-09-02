法國政治動盪衝擊經濟！總理貝魯面臨財政信任投票、引發倒閣危機

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-02 11:20

法國商界領袖警告，隨著法國總理貝魯（François Bayrou）宣布將於下個月尋求國會信任投票，可能導致法國政府垮台，法國經濟或將受到造成嚴重影響。業界抱怨，政府缺乏明確方向，也未就如何修復公共財政達成政治共識。

法國總理貝魯預算案引發倒閣危機。(圖:shutterstock)

根據《金融時報》報導，法國政府預計將在 9 月 8 日面臨一年多以來的第三次倒台，屆時貝魯將就其應對日益擴大的財政赤字計畫接受信任投票。他於上週提出這項投票要求，但此舉似乎適得其反，因為反對黨已宣布將投票反對他。

貝魯去年 12 月接任總理，此前巴尼耶（Michel Barnier）政府因不信任動議下台。貝魯此次信任投票旨在推動 440 億歐元的增稅與削支計畫，以降低明年財政赤字。

然而，法國工業聯合會主席 Alexandre Saubot 指出，總理的舉動讓原本「噩夢般」的預算談判更加混亂。

能源巨頭 Engie 首席執行長 Catherine MacGregor 強調，企業需要穩定且連貫的政策，官員若不理解這種競爭優勢，將影響法國經濟表現。

法國企業運動組織負責人 Patrick Martin 也警告稱，法國面臨真實的「衰退風險」，國家處於「非常不穩定的狀態」。他指出，訂單枯竭、關稅壓力加重，加上政治不確定性，對經濟增長帶來新威脅。

家樂福首席執行長 Alexandre Bompard 表示，目前法國經濟增長僅靠消費支撐，而不確定性對消費者最為不利。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）表示，她正「密切關注」法國國債利差，但認為干預可能性不大，並指出國際貨幣基金組織（IMF）可能要求法國自我整頓財政。

《金融時報》預測，隨著法國經濟疲軟和來自美國的關稅壓力上升，這次動盪可能導致總統馬克宏自 2022 年連任以來，第五次更換總理。

根據法國國家統計與經濟研究所（Insee）數據，自去年選舉以來，法國實際國內生產總值（GDP）持續下滑，預計 2025 年的經濟增長率將從 2024 年的 1.1% 降至 0.6%。同時，自 2023 年初以來，失業率也有所上升。

ODDO BHF 首席經濟學家 Bruno Cavalier 表示，在貝魯決定發起不信任投票後，法國明年可能面臨「經濟增長放緩與財政赤字擴大」的風險。

Cavalier 也擔心，隨著民調顯示支持再次投票的呼聲越來越高，馬克宏可能會被迫再次參加立法選舉，加劇政治危機及其對經濟的連鎖反應。

由於法國的政治前景與預算談判懸而未決，許多商界領袖擔心這種不確定性會持續，或者議會會轉向進一步增稅來填補赤字。