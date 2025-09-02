美財長為川普辯護：聯準會「應該是獨立的」但他們「犯下許多錯誤」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-02 08:53

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一（1 日）表示，聯準會（Fed）應該保持獨立，但同時批評該機構「犯下許多錯誤」，並為美國總統川普撤換聯準會理事庫克（Lisa Cook）的決定辯護。

美財長：聯準會「應該是獨立的」但他們「犯下許多錯誤」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，川普近月來持續批評聯準會與主席鮑爾（Jerome Powell），認為其未及時降息，甚至針對聯準會總部高昂翻修費用公開發難。

貝森特指出：「聯準會應該獨立。聯準會是獨立的，但我也認為他們犯了很多錯誤。」

對於外界質疑川普政府試圖干預聯準會人事，以改變理事會結構一事，貝森特則回應說：「或許這是因為總統必須替聯準會做他們該做的事。」

他強調，聯準會由地區銀行行長組成，因此川普無法透過「安插親信」完全掌控決策，並否認市場因此受擾。

他表示：「標普創新高，債券殖利率也正常，所以目前沒看到任何影響。」

川普上週解職了首位出任聯準會理事會的非裔女性庫克。庫克遭美國聯邦住房金融局（FHFA）局長普特（William Pulte）指控，於 2021 年涉及房貸詐欺，並要求司法部展開調查。雖然司法部尚未提出指控，但川普政府仍以此為由撤換她。

對此，貝森特表示，如果指控屬實，庫克應主動下台或被撤職，並指出她並未否認這些指控。

貝森特說：「聯準會沒有進行獨立審查，這讓我非常驚訝。庫克並沒有說她沒有做過這件事。她只是說總統不能解僱她。這兩者之間有很大區別。」

庫克及其支持者認為，指控只是藉口，目的是讓川普能安插自己人推動政策。目前她已向法院提告川普與聯準會，聲稱總統無合法權力撤換理事。