9月魔咒難破 全球長期債券將迎全年最慘表現

鉅亨網編輯林羿君 2025-09-03 06:00

如果以歷史為鑑，長期債券可能將迎來危險的 9 月。

月魔咒難破 全球長期債券將迎全年最慘表現。(圖:shutterstock)

根據彭博社彙編的數據，過去十年，全球 10 年期以上政府公債在 9 月的跌幅中位數為 2%，為全年最差的月度表現。

這一趨勢將讓債券投資人感到擔憂，由於擔心各國政府將加強舉債力度以兌現支出承諾，今年最長期限債券的殖利率已落後於較短期限債券。而可能進一步惡化局勢的因素包括日本通膨居高不下、、法國政治動盪，以及外界揣測美國總統川普可能會迫使聯準會降息，從而加劇美國國內的物價壓力。

Fivestar Asset Management Co. 駐東京的高級投資組合經理下村英雄 (Hideo Shimomura) 表示：「目前的市場感覺非常糟糕。9 月通常是貨幣政策急轉的月份，同時也是預期市場走勢的月份。」

與此同時，法國棘手的政治危機推動該國公債殖利率走升，總理白胡（Francois Bayrou）尋求對 9 月 8 日信任投票的支持。他表示，國會這次表決決定的不是「總理的命運」，而是「法國的命運」。

Pepperstone Group 研究主管 Chris Weston 等人表示，9 月債券發行量通常會增加，這是長期債券季節性下跌的原因。

Jefferies International 首席歐洲策略師 Mohit Kumar 也贊同此一觀點，「9 月季節性走勢主要與發行量有關。7 月和 8 月的發行量不太多，11 月中旬之後的發行量也不多。」

瑞穗國際駐倫敦的多資產策略師 Evelyne Gomez-Liechti 表示，強於預期的美國數據以及日本央行可能採取的鷹派立場，都是可能導致本月債券市場惡化的因素。