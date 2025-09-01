殖利率再創高點 9月發債潮恐加劇全球債市動盪

鉅亨網新聞中心 2025-09-01 10:22

全球債券市場今年 8 月再次面臨嚴峻考驗，多國長天期公債殖利率飆升，創下多年來的新高紀錄。其中，德國與法國 30 年期公債殖利率升至 2011 年以來最高點，日本 30 年期公債殖利率更寫下歷史新高，而英國長期債券殖利率也正邁向去年 12 月以來的最大月漲幅。

債券殖利率與價格呈現反向關係，殖利率的快速上升意味著政府借貸成本增加，加劇了本已沉重的債務負擔。雪上加霜的是，進入 9 月後，日本、美國及歐洲都將迎來新一波的國債發行高峰，市場對「供給高峰」與「長天期再定價」的擔憂情緒持續升溫。

分析指出，各國債市面臨的挑戰源於多重不確定性因素。在歐洲，法國的政治不確定性及對聯準會獨立性的擔憂，讓投資人保持高度警惕。而在美國和英國等主要經濟體，頑固的通膨壓力仍然存在，迫使央行維持緊縮的貨幣政策，進一步推升了債券殖利率。

國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁 Gita Gopinath 也曾警告，全球債券市場正處於「脆弱狀態」，並對全球經濟的高借貸水平表示憂慮。財富管理公司 St. James"s Place 首席投資官 Justin Onuekwusi 強調，在債務可持續性存在太多不確定性的情況下，長期債券的波動將持續。

日本長天期債券殖利率的飆升，主要受惠於其第二季 GDP 成長超出預期。市場預期日本央行可能會在近期升息，加上參議院大選後的政局動盪，促使投資人保持觀望態度，導致國債殖利率創下歷史新高。

而在美國，對財政可持續性及聯準會獨立性的擔憂，正在推升美債的風險溢價。如果通膨壓力未能完全緩解，而聯準會因政治壓力過快放鬆政策，恐將引發新一輪長天期殖利率的飆升，進一步加劇債市波動。

與全球市場不同，近一個月來，中國債市正處於多重力量的博弈之中。匯豐銀行（中國）表示，隨著 A 股市場表現強勁，市場風險偏好處於高位，使得債券市場持續承壓，各期限殖利率均呈現上行趨勢，其中長天期利率調整更為顯著，導致殖利率曲線明顯陡峭化。

東方財富證券認為，雖然當下 10 年期公債殖利率在 1.8% 以上已具備一定的配置價值，但大部分交易型資金仍處於觀望階段。短期內，中國債市較難走出趨勢性行情，震盪、迂迴或將成為常態。

展望未來，匯豐銀行（中國）指出，中國債券市場受到政策調控、資金配置與市場情緒等多重因素影響，利率走勢仍將顯著波動。然而，鑑於 8 月後政府債券發行速度可能放緩，以及政策利率下調預期再度醞釀，利率上行的壓力或將減輕，但仍有待後續數據與政策信號的進一步驗證。

面對當前的市場環境，業內人士普遍認為，債市並不具備長期大幅下跌的基礎，10 年期國債 1.8% 的期限利差已基本反映了相關預期。在操作上，他們建議採取縮短久期、調整結構等策略，以應對市場變化。