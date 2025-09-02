鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-02 08:18

‌



中古車也受挫！特斯拉在部分歐洲市場銷量連八月走降 比亞迪在西挪增幅至少2倍起跳（圖：Shutterstock）

特斯拉 8 月在法國註冊量比 2024 年同期下降了 47.3%，連 8 月下滑，而法國整體汽車市場成長近 2.2%。此外，特斯拉在瑞典註冊量更暴跌 84% 以上，在丹麥下降 42%，在荷蘭腰斬。

‌



雖然在挪威和西班牙的銷量有所上升，但特斯拉成長速度遠低於中國最大電動車製造商比亞迪。特斯拉在挪威有著深厚的根基，註冊量增長了 21.3%，但競爭對手比亞迪的註冊量飆升了 218%。

在提供 7000 歐元電動車補貼的西班牙，特斯拉 8 月銷量達到 1435 輛，較去年 8 月的 549 輛成長 161%，但比亞迪的銷量成長了 400% 以上，達到 1827 輛。今年迄今，比亞迪在西班牙的銷量激增 675%，而特斯拉的銷量增長 11.6%。

分析師指出，特斯拉在歐洲面臨挑戰有幾個因素。首先，該電動車廠投放了規模較小、老化的陣容，自 2020 年推出 Model Y 以來，還沒有發佈過新的市場車型，而競爭對手和傳統汽車製造商都在向該地區推出新車型。

汽車行業市場諮詢公司 Schmidt Automotive 分析師 Matthias Schmidt 說，「特斯拉銷量令人失望，可部分歸因於競爭更加激烈的市場環境」，並稱馬斯克在 7 月第二季投資人電話會議上堅稱歐洲銷量沒問題，聽起來是幻想。特斯拉 7 月在西歐市場市佔率從 2024 年的 2.5% 降至今年上半年的 1.7%，

此外，馬斯克的政治立場加劇了特斯拉的困境，他對歐洲極右翼政黨的支持引發了不少消費者的強烈反對。

電動車資訊網站 Electrifying.com 執行長 Ginny Buckley 表示，馬斯克對特斯拉的影響顯然日益兩極分化。”

在 Electrifying.com 的調查中，逾半人稱馬斯克正在推遲他們購買特斯拉，顯示特斯拉的主導地位已不再理所當然。

供應鏈研究機構 SC Insights 共同創辦人 Andy Leyland 則指出，特斯拉銷量也開始衝擊中古車市場，該車廠自 2023 年起大幅削減新車價格，嚴重損害二手特斯拉的價值。