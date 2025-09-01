search icon



〈台幣〉交投清淡 收貶2.5分至30.63元

鉅亨網記者王莞甯 台北


新台幣今 (1) 日升貶互見，最高一度來到 30.579 元，終場則收在 30.63 元，貶值 2.5 分，台北外匯經紀公司成交值 7.67 億美元。

cover image of news article
新台幣終場收貶2.5分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.58 元、升值 2.5 分開出後，升貶互見，雖一度升至 30.579 元，但最低也見到 30.65 元，全日高低價差 7.1 分。


觀察主要亞幣，韓元貶值在 0.3% 左右，新台幣收貶 0.08%，日元微貶不到 0.05%，星元、人民幣微升，而美元指數升幅不到 0.1%。

統一投顧分析，美國 7 月 PCE 數據符合市場預期、美國聯邦法院裁定川普的對等關稅違法、9 月有國際半導體及航太國防展覽題材、Rubin 6 款全新晶片已在台積電完成 Tape-out，眾利多因素有望推動台股挑戰新高紀錄。

不過，俄羅斯無人機夜襲烏克蘭能源設施、印尼和泰國出現民眾抗爭行動、輝達財報優但資料中心營收欠佳，恐影響投資人情緒，並進而牽動股匯市表現。

美元台幣匯市降息聯準會通膨

