〈台幣〉交投清淡 收貶2.5分至30.63元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-01 16:17

新台幣今 (1) 日升貶互見，最高一度來到 30.579 元，終場則收在 30.63 元，貶值 2.5 分，台北外匯經紀公司成交值 7.67 億美元。

新台幣終場收貶2.5分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.58 元、升值 2.5 分開出後，升貶互見，雖一度升至 30.579 元，但最低也見到 30.65 元，全日高低價差 7.1 分。

觀察主要亞幣，韓元貶值在 0.3% 左右，新台幣收貶 0.08%，日元微貶不到 0.05%，星元、人民幣微升，而美元指數升幅不到 0.1%。

統一投顧分析，美國 7 月 PCE 數據符合市場預期、美國聯邦法院裁定川普的對等關稅違法、9 月有國際半導體及航太國防展覽題材、Rubin 6 款全新晶片已在台積電完成 Tape-out，眾利多因素有望推動台股挑戰新高紀錄。