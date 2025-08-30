〈美股盤後〉AI概念股領跌 美股收黑 標普月線四連升

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-08-30 05:35

華爾街在消化七月消費者通膨數據之際，美股週五 (29 日) 自歷史高點回落，標普收黑 0.64%，但仍連續第四個月走升。

AI概念股領跌 美股收黑 標普月線四連升 (圖：REUTERS/TPG)

AI 概念股週五領跌，戴爾 AI 相關業務前景指引偏軟，股價重挫近 10%，輝達、博通及甲骨文同步下跌逾 3%。那斯達克指數下跌約 1.15%，為近期降幅最大的一日，不過，該指數單月漲幅為 1.6%。

商務部經濟分析局 (BEA) 週五數據顯示，核心個人消費支出物價指數 (PCE) 在 7 月月增率為 0.3%，與 6 月持平，年增率為 2.9%，為今年以來的高點。

與此同時，密西根大學調查顯示，美國消費者信心降至三個月低點，受訪者預期未來一年通膨可能加速上升。

投資人押注 9 月聯準會降息的機率升至 89%，明顯高於一個月前的 63%，反映市場對寬鬆政策的高度期待。

聯準會理事庫克 (Lisa Cook) 週四向法院提起訴訟，試圖阻止美國總統川普解職她的行動。週五法院舉行兩小時聽證會，截稿前，目前尚未就作出裁決。

美國週五正式終止低價商品的小額豁免 (de minimis) 政策，所有等於或低於 800 美元的包裹將開始徵收關稅，中國貨品的豁免則已於 5 月結束。

美國關稅帶來的經濟壓力下，中國、印度和俄羅斯元首將在週末舉行為期兩天的峰會。

市場預期，川普關稅政策將推升消費品成本，零售、食品及家居用品企業陸續釋出漲價警告。

美國上訴法院週五 (29 日) 裁定，美國總統川普施行全球關稅大多違法。法院在裁決書中指出：「該法賦予總統在宣告國家緊急狀態時可採取多項行動的重大權力，但並未明確包含課徵關稅、稅款或類似措施的權力。」

美股週五 (29 日) 主要指數表現：

美股道瓊指下跌 92.02 點，或 0.2%，收 45,544.88 點。

那斯達克指數下跌 249.606 點，或 1.15%，收 21,455.552 點。

S&P 500 指數下跌 41.6 點，或 0.64%，收 6,460.26 點。

費城半導體指數下跌 184.113 點，或 3.15%，收 5,668.94 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 263.33 點，或 1.69%，收 15,297.34 點。

美股板塊漲跌互見，醫療保健 (+0.73%)、日常消費 (+0.64%)、房地產 (+0.55%) 領漲。 資訊科技 (-1.63%)、非必需消費 (-1.14%)、工業 (-0.95%) 跌幅居前。(圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收黑。Meta (META-US) 下跌 1.65%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.18%；Alphabet (GOOG-US) 漲 0.55%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.58%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.12%。

台股 ADR 疲弱不振。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 3.11%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.60%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.64%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.75%。

企業新聞

人工智慧晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 跌逾 3% 至每股 174.18 美元，連續第三個交易日收黑，本週累計下跌約 2%。

阿里巴巴 (BABA-US) 暴漲 12.9% 至每股 135.05 美元，創 2023 年 3 月以來最佳單日表現 。

阿里巴巴第一財季淨利報 59 億美元，遠優於市場預期的 37 億美元，年增 76%，此外，報導指出，阿里巴巴正在測試一種新晶片，以在中國與輝達和 AMD 競爭，Hedgeye Risk Management 分析報告指出，阿里巴巴的發展很可能是一種「避險賭注」的舉措，以防出現更多地緣政治障礙，阻礙輝達向中國出口其 H20 晶片或即將推出的低功耗 Blackwell 晶片。

英特爾 (INTC-US) 收低 2.33% 至每股 24.35 美元，週跌 4.58%，月升 19.30%。

《彭博》報導，川普政府宣布將撤銷三星電子、SK 海力士以及英特爾 (INTC-US) 在中國廠區使用美國技術的特別豁免，並設定 120 天寬限期。

戴爾 (DELL-US) 重摔 8.88% 至每股 122.15 美元，周線收黑 6.18%，月跌 8.51%。戴爾第二季財報顯示，營收與獲利均優並上修全年展望，但 AI 伺服器訂單金額為 56 億美元，較前一季的 121 億美元大幅減少。

晶片製造商邁威爾科技 (MRVL-US) 下殺 18.60% 至每股 62.86 美元，本週挫 13.76%，月降幅達 17.65%。邁威爾業績符合預期，但第三季營收展望低於華爾街預估，因經濟不確定性與關稅疑慮抑制客戶支出及整體需求。

經濟數據

美國 7 月 PCE 物價指數年增率報 2.6%，預期 2.6%，前值 2.6%

美國 7 月 PCE 物價指數月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 7 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.9%，預期 2.9%，前值 2.8%

美國 7 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 8 月密大消費者信心指數終值預期 58.6，前值 61.7

華爾街分析

北卡羅萊納州夏洛特市 Horizon Investments 投資組合管理主管 Zachary Hill 表示：「今天 (週五) 只是市場觸及高點回落、加上科技板塊表現疲軟而已，我們已經不是第一次擔心人工智慧投資過度、缺乏盈利機會之類的問題了。」

Charles Schwab 投資管理公司 CEO Omar Aguilar 點評：「投資人逐漸意識到關稅影響沒有想像中那麼嚴重，這增強了市場信心，而這種信心正被穩健的基本面進一步支撐。」