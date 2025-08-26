川普解雇聯準會官員引發獨立性危機 衝擊美元 亞洲匯市謹慎因應
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美國總統川普周一 (25 日) 採取前所未有的行動，以涉嫌抵押貸款不當行為為由，解雇了聯準會首位非裔女性理事 Lisa Cook。消息傳出後，美元兌主要貨幣普遍走軟，美元指數下跌 0.1%。
Cook 本人否認指控，並質疑解雇的合法性，強調此舉破壞了聯準會受憲法保護的獨立性。
市場分析師普遍對此表達深切憂慮。IG 市場分析師 Tony Sycamore 指出，此事件再次點燃聯準會獨立性受政治影響的質疑。OCBC 貨幣策略師 Christopher Wong 認為，這加劇了對聯準會未來委員會可能偏「鴿派」的擔憂，預示降息前景增加和美元走軟。
Capital.com 分析師 Kyle Rodda 直言，川普政府意圖「安插自己人馬」，而非維護聯準會完整性。
為對沖聯準會獨立性受損的長遠陰影，投資者轉向避險資產，導致黃金和日元最初走強。儘管之後日元很快回吐部分漲幅，美元兌日元匯率仍下跌 0.1%。
然而，在謹慎氣氛中，亞洲貨幣周二並未轉強。人民幣的在岸和離岸匯率小幅走低。澳元兌美元小幅下跌。南韓韓元兌美元小幅上漲，新加坡元兌美元持平，印度盧比兌美元上漲 0.2%。
Saxo 首席投資策略師 Charu Chanana 表示，市場正重新校準，Cook 被解雇後，提前降息的可能性更大。State Street 東京分行經理 Bart Wakabayashi 強調，此舉連同關稅，讓美國的可信度與穩定性受損，動搖其作為全球最安全投資地的基礎。Mizuho Securities 首席桌上策略師 Shoki Omori 警告，對聯準會失去信心，可能導致對美元失去信心。
