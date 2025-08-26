鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-26 14:20

美國總統川普周一 (25 日) 採取前所未有的行動，以涉嫌抵押貸款不當行為為由，解雇了聯準會首位非裔女性理事 Lisa Cook。消息傳出後，美元兌主要貨幣普遍走軟，美元指數下跌 0.1%。

川普解雇聯準會官員引發獨立性危機 衝擊美元 亞洲匯市謹慎因應

Cook 本人否認指控，並質疑解雇的合法性，強調此舉破壞了聯準會受憲法保護的獨立性。

市場分析師普遍對此表達深切憂慮。IG 市場分析師 Tony Sycamore 指出，此事件再次點燃聯準會獨立性受政治影響的質疑。OCBC 貨幣策略師 Christopher Wong 認為，這加劇了對聯準會未來委員會可能偏「鴿派」的擔憂，預示降息前景增加和美元走軟。

Capital.com 分析師 Kyle Rodda 直言，川普政府意圖「安插自己人馬」，而非維護聯準會完整性。

為對沖聯準會獨立性受損的長遠陰影，投資者轉向避險資產，導致黃金和日元最初走強。儘管之後日元很快回吐部分漲幅，美元兌日元匯率仍下跌 0.1%。