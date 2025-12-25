鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-25 11:51

對於有媒體指稱「目前新台幣實質有效匯率指數 (REER) 較 1995 年下降近 20%，是新台幣匯率被低估的證據，且台灣購買力沒有理由低於 1995 年水準，台灣應規劃有序過渡到更強勢貨幣」，台灣央行回應，新台幣 REER 下降、出口價格競爭力上升，主要因台灣物價相對穩定，並非是匯率因素，且 NEER 和 REER 均不宜用來衡量匯率的高低估。

央行指出，據國際清算銀行 (BIS) 編製的有效匯率指數，目前 (2025 年 10 月) 新台幣名目有效匯率指數 (NEER) 較 1995 年升值 9.6%；同期間，新台幣 REER 下降 18.9%，兩者差異主要是物價漲幅較主要貿易對手國低 35.2% 所致，並反映台灣購買力提高。

央行強調，新台幣 REER 下降、出口價格競爭力上升，主要是台灣物價相對穩定，並非是匯率因素。

事實上，央行認為很難認定 1995 年 REER 水準值為均衡匯率，尤其 30 年來，台灣金融自由化和國際化程度大幅提高，經貿結構改變甚多，外匯市場參與者及交易性質已大相逕庭，因此，不宜以新台幣 REER 高於或低於 1995 年水準值來論定新台幣高估或低估。