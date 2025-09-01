聯準會降息預期與川普關稅雙重推動 黃金創4個多月新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
現貨黃金於亞洲周一 (1 日) 時段上漲約 0.8%，在 3475 美元附近震盪，創下 4 月 23 日以來的最高點。由於市場對美國聯準會強烈的降息預期，以及美國總統川普政府關稅政策造成的不確定性，再次確認黃金作為避險資產的戰略價值。
CME FedWatch 工具顯示，美國 9 月降息機率高達 87.8%，市場甚至預期 12 月會有第二次降息。此鴿派立場旨在應對溫和通膨與經濟增長放緩。較低的短期殖利率顯著降低了持有黃金這類非收益資產的機會成本，而美元指數跌破 97，使黃金對外國買家更具吸引力。
歷史數據顯示，黃金在聯準會寬鬆周期中表現強勁，例如 2001-2003 年降息期間，金價飆升 223%。
儘管 7 月美國消費者支出增長，且關稅導致基礎通膨回升，但這些數據預計不阻礙聯準會本月降息。美國個人消費支出 (PCE) 物價指數月率及年率均符合預期。市場正密切關注本周五的美國非農就業數據，以判斷降息幅度。
美國預算赤字和美元走弱等宏觀背景，也增強了黃金作為貨幣貶值避險工具的吸引力。聯準會的傑克森洞研討會和 9 月利率決議，仍是關鍵催化劑，鴿派轉向可能導致美元走弱並推動金價持續上漲。
另一方面，川普政府在 2025 年將黃金重歸類為「半成品」的關稅政策，為市場引入新的波動性。對瑞士黃金徵收的 39% 出口關稅，擾亂了每年高達 615 億美元的美國與瑞士黃金流動。這導致美國 Comex 期貨與倫敦現貨之間出現每盎司 100 美元的價差，創造了套利機會。
關稅不確定性強化了黃金作為地緣政治避險工具的角色。川普對中國徵收 125% 互惠關稅及貿易緊張，推動金價一度達每盎司 3500 美元。儘管美國上訴法院裁定川普的大部分關稅非法，但美國貿易代表 Jamieson Greer 仍表示將繼續與貿易夥伴談判。此一發展導致周一亞洲股市在新月份開盤走低。
全球央行在支撐黃金牛市中扮演關鍵角色，2025 年第二季度黃金購買量逾 1,000 噸，主要由中國、印度和俄羅斯等國引領，以實現儲備多元化。這種結構性需求，結合 ETF 資金流入和美元走弱，為黃金設定了穩固底部。
黃金 ETF 顯示強勁投資者信心，例如 SPDR Gold Shares (GLD)iShares Gold Trust (IAU)448 億美元資金流入。世界最大的黃金 ETF，SPDR Gold Trust，其黃金持有量從 967.94 噸增至 977.68 噸。分析師預計，受央行需求及地緣政治風險推動，到 2026 年中期金價可能達到 3700 至 4000 美元。
