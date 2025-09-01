鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-01 13:30

‌



現貨黃金於亞洲周一 (1 日) 時段上漲約 0.8%，在 3475 美元附近震盪，創下 4 月 23 日以來的最高點。由於市場對美國聯準會強烈的降息預期，以及美國總統川普政府關稅政策造成的不確定性，再次確認黃金作為避險資產的戰略價值。

聯準會降息預期與川普關稅雙重推動 黃金創4個多月新高(圖:shutterstock)

CME FedWatch 工具顯示，美國 9 月降息機率高達 87.8%，市場甚至預期 12 月會有第二次降息。此鴿派立場旨在應對溫和通膨與經濟增長放緩。較低的短期殖利率顯著降低了持有黃金這類非收益資產的機會成本，而美元指數跌破 97，使黃金對外國買家更具吸引力。

‌



儘管 7 月美國消費者支出增長，且關稅導致基礎通膨回升，但這些數據預計不阻礙聯準會本月降息。美國個人消費支出 (PCE) 物價指數月率及年率均符合預期。市場正密切關注本周五的美國非農就業數據，以判斷降息幅度。

美國預算赤字和美元走弱等宏觀背景，也增強了黃金作為貨幣貶值避險工具的吸引力。聯準會的傑克森洞研討會和 9 月利率決議，仍是關鍵催化劑，鴿派轉向可能導致美元走弱並推動金價持續上漲。

另一方面，川普政府在 2025 年將黃金重歸類為「半成品」的關稅政策，為市場引入新的波動性。對瑞士黃金徵收的 39% 出口關稅，擾亂了每年高達 615 億美元的美國與瑞士黃金流動。這導致美國 Comex 期貨與倫敦現貨之間出現每盎司 100 美元的價差，創造了套利機會。

關稅不確定性強化了黃金作為地緣政治避險工具的角色。川普對中國徵收 125% 互惠關稅及貿易緊張，推動金價一度達每盎司 3500 美元。儘管美國上訴法院裁定川普的大部分關稅非法，但美國貿易代表 Jamieson Greer 仍表示將繼續與貿易夥伴談判。此一發展導致周一亞洲股市在新月份開盤走低。

全球央行在支撐黃金牛市中扮演關鍵角色，2025 年第二季度黃金購買量逾 1,000 噸，主要由中國、印度和俄羅斯等國引領，以實現儲備多元化。這種結構性需求，結合 ETF 資金流入和美元走弱，為黃金設定了穩固底部。