排隊潮再現！老舖黃金今起上調產品售價 繼今年2月再度漲價
鉅亨網編譯陳韋廷
有「黃金界愛馬仕」之稱的老鋪黃金今 (25) 日調漲產品售價，儘管具體漲幅尚未公佈，但已引發消費者搶購熱潮，成都 IFS 商場門市外周 (24) 日拉起隔離線，約 15 位顧客排隊等候，店內亦有 7-8 人選購。
有顧客表示聽聞漲價消息後專程前來，排隊 20 餘分鐘仍未進店，店員則指漲價消息公佈後客流量持續增多，排隊時間短則十幾分鐘，長則一、兩小時。
事實上，這並非老鋪黃金首次調價，去年 3 月跟 9 月以及今年 2 月已三度漲價，每次均引發類似「排隊潮」。目前門市尚未接獲具體調價通知，但消費者預期會推動購買行為。
值得注意的是，老鋪黃金 (06181-HK)今年股價表現亮眼，年初價位每股 241.2 港元，7 月 8 日飆升至 1082 港元，漲幅達 348.6%，但宣布漲價後股價震盪下跌，截至上周五 (22 日) 報 728.5 港元，總市值 1257.9 億港元。
業績方面，老鋪黃金表現強勁。上周三 (20 日) 揭露的今年半年報業績顯示，上半年營收 123.54 億元，年增 250.9%，淨利 22.68 億元，年增 285.8%。
不過，在財報揭露後，老舖黃金股價連兩日收黑，市場對漲價與績效的後續反應仍待觀察。
近期，國際金價陷入震蕩，自 4 月中倫敦現貨金價衝擊每盎司 3500 美元高點後，便開始迅速回落至 3300 美元附近長期徘徊，上周四 (21 日) 又一度失守 3300 美元大關。
- 關稅戰引爆市場重置，「匯」變才是贏家？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇