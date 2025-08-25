排隊潮再現！老舖黃金今起上調產品售價 繼今年2月再度漲價

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-25 08:00

有「黃金界愛馬仕」之稱的老鋪黃金今 (25) 日調漲產品售價，儘管具體漲幅尚未公佈，但已引發消費者搶購熱潮，成都 IFS 商場門市外周 (24) 日拉起隔離線，約 15 位顧客排隊等候，店內亦有 7-8 人選購。

（圖：Shutterstock）

有顧客表示聽聞漲價消息後專程前來，排隊 20 餘分鐘仍未進店，店員則指漲價消息公佈後客流量持續增多，排隊時間短則十幾分鐘，長則一、兩小時。

事實上，這並非老鋪黃金首次調價，去年 3 月跟 9 月以及今年 2 月已三度漲價，每次均引發類似「排隊潮」。目前門市尚未接獲具體調價通知，但消費者預期會推動購買行為。

值得注意的是，老鋪黃金 (06181-HK)今年股價表現亮眼，年初價位每股 241.2 港元，7 月 8 日飆升至 1082 港元，漲幅達 348.6%，但宣布漲價後股價震盪下跌，截至上周五 (22 日) 報 728.5 港元，總市值 1257.9 億港元。

老舖黃金董事長徐高明上周三在財報會議上指出，漲價基於品牌定位與策略，與黃金市場漲幅無直接關聯，僅影響浮動幅度。

但有專家認為，今年上半年，老鋪黃金毛利率受金價上漲的影響下滑到 38.1%，這或許也是老鋪黃金不斷漲價的原因之一。