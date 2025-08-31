歐洲多國齊批美國拒發巴勒斯坦簽證！阻撓出席聯合國大會引爭議。

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-31 11:55

多個歐洲國家官員於週六（30 日）接連發聲，強烈批評美國政府拒絕向巴勒斯坦國總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）及隨行人員發放赴美簽證，阻止他們參與即將在紐約舉行的聯合國大會。歐洲認為，美方做法「不可接受」。

據《路透》報導，法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）在丹麥哥本哈根出席歐盟會議時強調，參與聯合國大會「不應受到任何限制」；西班牙外交大臣阿爾巴雷斯（José Manuel Albares）亦直言，美國的做法「不可接受」。

愛爾蘭外長哈里斯（Simon Harris）則呼籲歐盟應以「最強烈措辭」向美方提出抗議。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）也在聲明中指出，美國此舉「不公平」，並強調「巴勒斯坦有權在聯合國及所有國際會議上發聲」。他並已向阿巴斯表達西班牙的堅定支持。

第 80 屆聯合國大會將於 9 月在紐約聯合國總部舉行。美國國務院週五（29 日）聲明指出，國務卿盧比歐（Macro Rubio）下令拒絕部分巴勒斯坦官員簽證申請，甚至吊銷部分已獲批簽證。

聲明稱，巴勒斯坦解放組織與巴勒斯坦民族權力機構「破壞和平前景」，因此基於「國家安全利益」作出上述決定。

以色列外長薩爾（Gideon Sa"ar）對美國的決定表示歡迎，感謝川普政府「實施大膽措施並再次支持以色列」。

自 2023 年 10 月巴以衝突再度爆發以來，以色列在加薩走廊的軍事行動已造成大量巴勒斯坦平民傷亡，引發國際社會廣泛譴責，但美國仍持續在政治與軍事上對以色列提供堅定支持。