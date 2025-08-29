鉅亨研報 2025-08-29 17:22

一、昨日美股表現

PCE通膨數據即將公布，美股休市前夜流動性降溫，今晚迎來關鍵震盪！(圖:shutterstock)

美股四大指數昨日收盤

標普 500 指數上漲 20.46 點 (0.32%) 至 6,501.86

那斯達克綜合指數上漲 115.02 點 (0.53%) 至 21,705.16

道瓊工業指數上漲 71.67 點 (0.16%) 至 45,636.90

費城半導體指數上漲 28.44 點 (0.49%) 至 5,853.05

S&P500 前 10 大成交量增幅個股

二、0829 美股盤前焦點時事

全球市場動態

標普 500 指數再創新高，科技股表現分化，VIX 跌至年內低點 標普 500 指數再度刷新歷史新高，指標科技股中僅輝達 (NVDA US) 下跌 0.8%，其餘如蘋果 (AAPL US)、微軟(MSFT US) 等皆維持上漲。恐慌指數 VIX 跌至年內低點，顯示市場風險偏好提升，但今晚將公布 PCE 數據加上下周一美股休市，可能會有短線風險。

標普 500 指數再度刷新歷史新高，指標科技股中僅輝達 (NVDA US) 下跌 0.8%，其餘如蘋果 (AAPL US)、微軟(MSFT US) 等皆維持上漲。恐慌指數 VIX 跌至年內低點，顯示市場風險偏好提升，但今晚將公布 PCE 數據加上下周一美股休市，可能會有短線風險。 美股 9/1 休市，流動性低易引發波動 。9/1 美股勞動節修是，美股休市時，市場流動性通常下降、成交量減少，波動性趨緩；但若遇重大國際事件，因市場深度不足，反而可能引發劇烈波動，今晚 20:30 美股盤前將公布重要經濟數據 PCE，可能會出現短線風險。

。9/1 美股勞動節修是，美股休市時，市場流動性通常下降、成交量減少，波動性趨緩；但若遇重大國際事件，因市場深度不足，反而可能引發劇烈波動，今晚 20:30 美股盤前將公布重要經濟數據 PCE，可能會出現短線風險。 美國 7 月核心 PCE 通膨預計小幅上升，降息預期未受影響 美國 7 月核心 PCE 通膨（聯準會重點指標）預計月增 0.3%，年增率達 2.9%，高於前月 2.8%，仍超過聯準會 2% 目標。商務部週五將公布個人收入與支出報告。市場普遍認為本次數據不影響九月降息一碼預期，但對後續降息路徑仍具重要參考價值。

美國 7 月核心 PCE 通膨（聯準會重點指標）預計月增 0.3%，年增率達 2.9%，高於前月 2.8%，仍超過聯準會 2% 目標。商務部週五將公布個人收入與支出報告。市場普遍認為本次數據不影響九月降息一碼預期，但對後續降息路徑仍具重要參考價值。 美國七月 GDP 上修至 3.3%，失業救濟申請人數低於預期 美國七月 GDP 年化季環比由 3.0% 上修至 3.3%，高於前值 - 0.5%，展現經濟韌性。上週首申失業金人數降至 22.9 萬，續請人數降至 195.4 萬，均低於市場預期。數據顯示美國勞動力市場持續穩健，為經濟成長提供支撐，市場信心有所提升。

美國七月 GDP 年化季環比由 3.0% 上修至 3.3%，高於前值 - 0.5%，展現經濟韌性。上週首申失業金人數降至 22.9 萬，續請人數降至 195.4 萬，均低於市場預期。數據顯示美國勞動力市場持續穩健，為經濟成長提供支撐，市場信心有所提升。 歐盟推動貿易協定，部分美國工業品及農產品關稅將下調歐盟委員會提出兩項立法提案，計劃取消部分美國工業品關稅，並給予海產品及非敏感農產品優惠市場準入，延長龍蝦免關稅待遇。根據歐美貿易協定框架，只有歐盟正式提交立法，美方才會將汽車關稅降至 15%。此舉有助於促進雙邊貿易，降低產業成本。

美股焦點

戴爾 (DELL US)Q2 營收創新高，EPS 指引不及預期盤後重挫

邁威爾 (MRVL US)Q2 營收創新高，Q3 展望平淡盤後股價重挫

美國核融合能源新創 CFS 獲 8.63 億美元融資，AI 巨頭積極參與能源布局

三、本周行事曆

