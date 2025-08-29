鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barnes Group Inc.B-US的目標價調升至28.15元，幅度約5.03%
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Barnes Group Inc.(B-US)提出目標價估值：中位數由26.8元上修至28.15元，調升幅度5.03%。其中最高估值36.5元，最低估值21元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Barnes Group Inc.評價：積極樂觀15位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Barnes Group Inc.今(29日)收盤價為26.28元。近5日股價上漲5.03%，標普指數上漲2.07%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
