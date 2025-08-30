鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-30 14:50

美國國土安全部公告顯示，台灣時間 8 月 27 日中午 12 時 01 分，美國對印度商品徵收 50% 高額關稅的措施正式生效。這項關稅新政立即對印度出口造成嚴重衝擊，尤其是皮革與鑽石加工行業，訂單被大批取消，不少工廠被迫停工，當地經濟與就業形勢陷入危機。

美國關稅重創印度！大量美國訂單被取消、工廠停工。(圖：Shutterstock)

公告指出，關稅將適用於「所有進口供消費或倉儲提取供消費的印度商品」，豁免僅限於在途貨物、人道援助及部分互惠貿易項目下的產品，代表絕大部分輸美商品都需承擔更高成本。

在美國宣布加徵關稅後，印度著名皮革加工中心坎普爾立即受到衝擊。當地工廠主要依賴美國出口，不少美國客戶已發出取消訂單的通知，導致部分工廠停工，仍在運作的業者則嘗試將產品轉向本地市場或出口至其他國家。

出口商阿扎德表示：「我們與美國簽的所有訂單都失效了，客戶已經要求我們暫停供貨，直至關稅問題解決。情況真的很糟糕。」

同樣受到重創的還有鑽石加工業。美國是印度鑽石最大的出口市場，年出口額約 90 億美元，佔比超過三分之一。根據《路透》，全球八成以上原鑽在印度古吉拉特邦蘇拉特市進行切割與拋光。

但如今，美國關稅上調使印度鑽石出口雪上加霜，部分加工廠只能削減採購與工時，甚至大幅降價以維持現金流。同時，許多工廠也計劃將加工業務轉移至其他被美國徵收較低稅率的國家。

印度出口組織聯合會警告，更高關稅將使約 55% 的輸美商品在市場上失去競爭力，其中以皮革、化工、手工藝品等勞動密集型產業最受影響，恐導致大批工人失業。該組織呼籲政府加強財政支持，以協助出口商度過難關。

關稅使金融市場承壓 外資撤離印度

受消息影響，印度盧比兌美元匯率 27 日一度跌至三周低點，股市亦同步下跌。8 月 26 日，印度 Sensex30 指數下跌逾 1%，創三個月以來最差表現。

此外，《彭博》數據顯示，外國投資者在 8 月已連續第二個月淨賣出印度股票，加速撤資跡象明顯。

印度出口商警告，自 9 月起印度對美出口可能下滑 20% 至 30%。根據美國商務部數據，2024 年美印貿易額達 1288 億美元，其中印度對美出口 873 億美元，主要產品包括成衣、蝦類及珠寶。

花旗估算，50% 關稅可能使印度年度經濟成長率減少 0.6 至 0.8 個百分點。ICICI 證券首席經濟學家 Abhishek Upadhyay 更指出，若高關稅持續，對全年 GDP 的衝擊恐高達 1%，並可能波及貨幣政策與債市。

印度政府強硬回應

針對美國關稅，印度外交部發表聲明譴責美方措施「不公平、不合理、不可接受」，並強調將採取一切必要行動維護國家利益。

印度商務部則表示，將對受影響出口商提供財政援助，並鼓勵開拓新市場。