美國務院批准對烏新軍售 義大利外長：烏克蘭戰爭年底前不會找到解決方案

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-30 12:31

美國國防部周四（28 日）表示，國務院已批准對烏克蘭出售價值 8.25 億美元武器裝備的計畫，烏克蘭將通過丹麥、荷蘭和挪威提供的資金以及美國對外軍事融資，購買 3,350 枚增程攻擊彈藥飛彈及配套裝備。

義大利外長說，烏克蘭戰爭年底前不會找到解決方案。（圖：Shutterstock）

據英國《BBC》周五報導，俄羅斯在 27 日晚至 28 日凌晨發動烏克蘭戰爭爆發以來規模第二大的空襲。白宮表示，川普總統對當前俄烏形勢「感到不滿，但並不感到意外」。俄軍襲擊了基輔，烏軍打擊了俄羅斯煉油廠，雙方都「還沒準備好結束戰爭」。

川普希望結束戰爭，但俄烏領導人「必須有同樣的意願」。此前川普公開表態，美國將不再直接向烏克蘭提供資金援助，烏克蘭若需武器，需通過北約（NATO）歐洲夥伴獲取。美國僅與北約進行武器交易，北約需全額支付武器費用。

歐盟執委會主席馮德萊恩周四晚在社交媒體上稱，基輔遭受大規模襲擊，歐盟駐烏代表處也遭襲。俄羅斯總統普丁「必須坐到談判桌前」。歐盟將為烏克蘭提供堅定可靠的安全保障，讓烏克蘭成為一隻「鋼鐵豪豬」。

有關俄烏高層會晤的前景，據《德新社》報導，德國總理梅爾茨周四與法國總統馬克宏會晤前稱，雖然川普希望找到解決烏克蘭戰爭的方案，但普丁和烏克蘭總統澤倫斯基「顯然不會在近期舉行會談」。