俄羅斯凍結資產恐難回收？歐盟：未支付俄烏戰爭賠償不歸還
鉅亨網編譯莊閔棻
歐盟外交專員卡拉斯（Kaja Kallas）週六（30 日）強調，除非俄羅斯已支付賠償金，否則無法想像歸還因烏克蘭戰爭而在歐盟境內遭凍結的俄羅斯資產。
根據《路透》報導，卡拉斯在前往哥本哈根出席歐盟外長會議前表示：「我們完全無法想像，即使達成停火或和平協議，但俄羅斯沒有支付賠償金，這些資產會被歸還給俄羅斯的情況發生。」
根據歐盟，目前因制裁俄羅斯入侵烏克蘭而凍結的俄方資產，高達 2100 億歐元（約 2460 億美元）。
烏克蘭以及部分歐盟成員國，包括波蘭與波羅的海三國，呼籲歐盟直接沒收這些凍結資產，並用於支持基輔。然而，歐盟主要大國如法國、德國，以及持有大部分俄羅斯資產的比利時，則對此持保留態度。
這些國家強調，歐盟已指定將這些資產未來產生的利潤，用來支付對烏克蘭的援助，但直接沒收資產是否具備合法性，仍存在爭議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普：普丁不要和平就對俄羅斯打「經濟戰」、後果「非常嚴重」
- 普丁「反感」澤倫斯基成大阻礙！川普：是雙方會晤無法成行的主因
- 范斯：普丁已對烏克蘭提出多項讓步
- 川普對普丁耐心減弱？芬蘭總統：普丁與澤倫斯基會晤一週半內恐難以成行
下一篇