鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-30 17:02

‌



歐盟外交專員卡拉斯（Kaja Kallas）週六（30 日）強調，除非俄羅斯已支付賠償金，否則無法想像歸還因烏克蘭戰爭而在歐盟境內遭凍結的俄羅斯資產。

俄羅斯凍結資產恐難回收？歐盟：未支付俄烏戰爭賠償不歸還。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，卡拉斯在前往哥本哈根出席歐盟外長會議前表示：「我們完全無法想像，即使達成停火或和平協議，但俄羅斯沒有支付賠償金，這些資產會被歸還給俄羅斯的情況發生。」

‌



根據歐盟，目前因制裁俄羅斯入侵烏克蘭而凍結的俄方資產，高達 2100 億歐元（約 2460 億美元）。

烏克蘭以及部分歐盟成員國，包括波蘭與波羅的海三國，呼籲歐盟直接沒收這些凍結資產，並用於支持基輔。然而，歐盟主要大國如法國、德國，以及持有大部分俄羅斯資產的比利時，則對此持保留態度。