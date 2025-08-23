鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-23 19:00

印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）週六（23 日）表示，印度與美國的貿易談判仍在進行，但新德里有部分「紅線」必須堅守，尤其涉及農民和小型生產者利益。這一表態發生在美國即將對印度徵收高額額外關稅之際。

印度外長：印美貿易談判仍在進行 但「這些」紅線仍必須堅守。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，蘇傑生表示，「我們在談判中有一些紅線，需要維護和捍衛，」並特別提到了印度農民和小型生產者的利益。

印度與美國之間的雙邊貿易額超過 1,900 億美元，但今年早些時候，由於印度不同意開放農業與乳製品行業，雙邊貿易談判曾陷入僵局。

由於印度增加購買俄羅斯石油，美國將對印度商品徵收高達 50% 的額外關稅，其中 25% 已於近期生效，其餘 25% 將於 8 月 27 日開始執行。此次關稅為美國對外徵收的最高關稅之一。

美國貿易談判代表原定於 8 月 25 日至 29 日訪問新德里，但該訪問已被取消，打破了降低或推遲加徵關稅的希望。

分析師指出，如果美國全面落實這些高關稅，印度今年與明年的經濟成長將各下降 0.8 個百分點。長期而言，高關稅可能削弱印度作為全球製造業中心的吸引力。

蘇傑生批評美國總統川普的外交政策發布方式「不同尋常」，並指出，美國對印度購買俄羅斯石油的關注，並未同樣適用於中國或歐盟等其他主要買家。

他強調：「如果爭論的焦點是石油，還有其他大買家；如果是誰與俄羅斯貿易更多，則有更大的貿易商。」他補充，俄羅斯與歐洲的貿易規模大於印度與俄羅斯的貿易。