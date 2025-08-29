鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-29 08:11

美國國防部周四（28 日）表示，國務院批准向烏克蘭出售空投彈藥及相關裝備，以增強烏克蘭防禦能力，預估總價值為 8.25 億美元。

川普政府批准向烏克蘭出售大批武器，價值8.25億美元。（圖：Shutterstock）

美國國務院周四宣布，已通知國會向烏克蘭出售增程攻擊彈藥（ERAM）飛彈和導航系統。此次軍售將包括 3,350 枚 ERAM 飛彈，3,350 枚 GPS 裝置，以及組件、備件和其他附件，以及培訓和技術支援。

ERAM 是一款低成本空射飛彈，射程約為 240～450 公里，是一種防區外空地精確打擊彈藥。ERAM 可以打擊陸地和海上目標，模塊化設計使其能夠適應不同任務。

不過，由於 ERAM 最大射程接近 500 公里，多名美國官員指出，烏軍要使用這款飛彈，可能需要五角大廈批准。

這一消息是在美國總統川普本月會見俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統澤倫斯基後宣布。一位知情人士稱，如果此次交易按預期完成，這些飛彈可能會在今年晚些時候交付。

美國國務院在一份聲明中指出：「烏克蘭將利用丹麥、荷蘭和挪威的資金以及美國的外國軍事融資，進行此次採購。ERAM 是我國與北約（NATO）盟友合作開發高性能、可擴展且能夠快速交付系統的典範。」