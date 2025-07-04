鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-04 04:00

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去年美國對沖基金績效的冠軍——發現資本管理公司（Discovery Capital Management）認為，聯準會今年絕對不可能降息，同時美股面臨短期回檔的風險。

績效冠軍對沖基金重磅預測：Fed今年絕不會降息 美股面臨回調。(圖:shutterstock)

發現資本創辦人兼投資組合經理 Robert Citrone 表示，當前市場對聯準會降息的普遍預期與經濟現實「嚴重脫節」，加上貿易摩擦再度升溫，預計標普 500 指數短期內恐將面臨回調風險。然而，Citrone 同時預測，受惠於國內投資回流與消費刺激政策，美國經濟有望在明年迎來「繁榮」，而真正的投資機會正悄然在地球另一端——拉丁美洲浮現。

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Citrone 明確指出，市場普遍預期聯準會今年將進行兩次降息，這項預期「非常危險」。他堅信，聯準會今年「絕無可能」降息。其判斷的核心依據在於通膨的黏性。Citrone 解釋，自新冠疫情以來，美國經濟體系中注入的 2.5 兆美元尚未完全收回，導致通膨居高不下。

發現資本的數據顯示，核心通膨率預計將從目前的 2.8% 攀升至年底的 3.5%。在此背景下，Citrone 認為聯準會主席鮑爾堅持現有路線是正確的，並呼籲各界尊重聯準會的獨立性。

他直言市場對明年因人事變動而降息的看法「非常危險」，強調聯準會必須獨立履行其職責。這種貨幣政策預期的錯位，正是他看空美股短期前景的核心邏輯。

關稅問題棘手且混亂 但美國長期仍「繁榮」

除了貨幣政策預期差，貿易問題是 Citrone 擔心的另一個短期擾動因素。他形容當前的關稅問題「棘手」且「混亂」，儘管支持透過強硬立場爭取公平貿易，但也承認過程不會「一帆風順」，預計這些貿易談判將持續為市場帶來不確定性。

然而，從更長遠的角度看，Citrone 認為這些強硬的貿易政策正在催生積極的結構性變化。他觀察到，由於關稅影響，已有公司開始將生產線遷回美國或擴大在美產能，工業園區的租賃情況亦印證了這一趨勢。

此外，他預計一項重要的「大漂亮」稅收法案將極大地刺激低收入群體的消費。該法案將為退休人員提供稅收返還，並對小費和加班收入免稅。Citrone 補充道，這些退稅將於明年三、四月到賬，一旦民眾意識到這點，消費支出就將啟動。投資和消費的雙重驅動，讓他相信「明年這個國家將迎來一場繁榮」。

美元資產吸引力下降 拉丁美洲成新價值窪地

在 Citrone 看來，全球資本的流向正在發生微妙變化。他認為，美元今年迄今 11% 的跌幅，並非源自於市場對降息的預期，而是因為海外投資人持有過多美元資產後開始進行對沖，同時美國投資人也開始將目光投向海外。

他用一個生動的例子來說明價值的錯位：輝達股價一日的市值波動，相當於整個墨西哥股市市值的兩倍。他強調：「美國以外有如此多的機會，我認為投資者會去抓住它們。」

Citrone 尤其看好拉丁美洲。相較於美國資產，拉丁美洲市場的估值顯得極為低廉，正成為新的價值窪地。他強調，投資新興市場國家如同投資一家公司，「管理層是關鍵」，而國家的「管理層」即其政策制定者。

阿根廷是他的最佳案例。該國經歷了從「最糟糕的左翼社會主義政策」到「經濟政策金本位」的巨大轉變。這項根本性的政策轉向，帶來了資產價格的「大規模重估」：股市上漲了 4,400%，債券價格翻了一番。

他預計，類似的故事可能在拉丁美洲其他國家上演。未來 15 個月內，秘魯、哥倫比亞、智利和巴西都將舉行重要選舉，他預計這些國家的左翼政府很可能會被中右翼政府取代。